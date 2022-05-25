علي السيد: جماعة الإخوان خارج أي نقاش أو حوار وطني

قال علي السيد الكاتب الصحفي، إن البلد مستقرة الأن، وتحتاج إلى دستور يناسب استقرارها، ولا يحتوي على معوقات، مؤكداً أن جماعة الإخوان خارج أي نقاش أو حوار وطني.



وأضاف علي السيد اثناء استضافته مع برنامج"صباحك مصري" المذاع على فضائية"mbc masr"، أن لدينا أحزاب سياسية كثيرة جداً، لا يوجد لها داعي، موضحاً أن معظم الدول الراسخة في الديمقراطية تحتوي على ثلاث أنظمة سياسية فقط.



وأوضح الكاتب الصحفي، قائلاً: "أنا يهمني، أن كل فئة تقدر تمثلها، يعني لما نتكلم عن الدستور ،يبقي أساتذة الدستور العظماء الموجودين في مصر،يستطيعوا أن يتحدثوا فيها"



وتابع:" وتنقية القوانين المتعارضة، أساتذة القوانين يقدروا يعملوا تنقية وفرز للقوانين الغير مناسبة،لأن أحياناً بيبقى عندنا حاجة عليها قانونين، قانون ضد وقانون مع".



