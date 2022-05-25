القوات الجوية تحتفل بمرور 40 عاما على هبوط أول طائرة F16 بمصر

احتفلت القوات الجوية المصرية بمرور "40" عاماً على هبوط أول طائرة طراز "F16" بجمهورية مصر العربية، وذلك بحضور ممثلين عن القوات الجوية وشركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية وعدد من كبار مسئولى السفارة الأمريكية بالقاهرة والمعنيين بملف التعاون من الجانبين ، وكذا المعلمين والمدربين القائمين على تأهيل المجموعة الأولى من الطيارين والأطقم الفنية المصرية على الطائرة "F16".

بدأت مراسم الاحتفالية بجولة للاطلاع على أحدث طائرات طراز " F16" بلوك "52" وكذا أول طائرة "F16" هبطت بجمهورية مصر العربية، وتضمنت الاحتفالية عرضا تقديميا عن القوات الجوية المصرية.

وألقى الفريق محمد عباس حلمى قائد القوات الجوية كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مشيراً إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تزويد القوات الجوية بأحدث المقاتلات والطائرات متعددة المهام بالإضافة إلى أحدث أجهزة الملاحة لمواكبة التطور التكنولوجى المستمر فى عالم الطيران لتظل القوات الجوية دائماً الذراع القوية للقوات المسلحة ولديها القدرة على تحقيق مختلف المهام التى تسند إليها على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

كما ألقى تيمولى شالى ممثل شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية كلمة أكد فيها عمق العلاقات الثنائية الممتدة بين القوات المسلحة المصرية وشركة "لوكهيد مارتن "، وتطلعه إلى مزيداً من التعاون المشترك فى المرحلة القادمة.



واختتمت الاحتفالية بتبادل تسليم الدروع بين الجانبين.

حضر الاحتفالية عدد من قادة القوات المسلحة والقائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة وعدد من أعضاء مجلس النواب المصري.