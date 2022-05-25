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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لجنة الزراعة بمجلس النواب تصل مطروح لبحث النهوض بقطاع. الزراعة والثروة الحيوانية

محافظ مطروح يستقبل لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب

محافظ مطروح يلتقى
محافظ مطروح يلتقى والهيئة البرلمانية

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الاربعاء لجنة الزراعة والرى والامن الغذائي بمجلس النواب برئاسة النائب اللواء هشام الحصرى وأعضاء اللجنة ، بحضور  أعضاء الهيئة البرلمانية بمجلسى النواب والشيوخ بمطروح ، كلا من النائب صالح سلطان، والنائب رزق علوانى أعضاء مجلس الشيوخ، و النائب جمال الشورى والنائب عيسي أبو تمر والنائب حسن أبو قديرة أعضاء مجلس النواب.

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ومن المقرر أن  تستغرق الزيارة  ٣ أيام يتم فيها الاطلاع على جهود المحافظة في التنمية الزراعية والثروة الحيوانية. كما تم خلالها  لقاء مساء اليوم الاربعاء مع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح  واعضاء الهيئة البرلمانية بمجلسى النواب والشيوخ بمطروح والأجهزة التنفيذية المعنية تليها زيارة لواحة سيوة غدا الخميس  ولقاء بمركز التنمية المستدامة يوم الجمعة.

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