النواب يوافق على موازنة الأعلى للإعلام.. وتوصي بزيادة مخصصات هيئة الاستعلامات إلى 455 مليون جنيه.. وكرم جبر: اعتمدنا 3.5 مليون جنيه للتدريب

إعلام النواب توصى بزيادة إجمالى موازنة هيئة الاستعلامات إلى 455 مليون جنيه

ضياء رشوان: نقص 115 مليون جنيه في مخصصات هيئة الاستعلامات بالموازنة الجديدة

الموافقة على مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأعلى للإعلام

كرم جبر: يؤكد اعتمدنا 3.5 مليون جنيه للتدريب



شهدت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب برئاسة النائبة الدكتورة درية شرف الدين، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023، فيما يخص الهيئة العامة للاستعلامات، بحضور الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة، وممثلي وزراتى المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

وقال الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن الهيئة طلبت تخصيص مبلغ 455 مليون جنيه لموازنة العام المالى 2022/2023، بينما اعتمدت وزارة المالية مبلغ 340 مليون جنيه بنقص 115 مليون جنيه عن طلب الهيئة.

وأكد “رشوان” أن هناك أعباء كثيرة على الهيئة فى ظل التزاماتها ومسئولياتها، قائلا: "الهيئة تضم 2000 زميل وزميلة، بما فيهم المكاتب فى الخارج، وتوجد 9 مكاتب فى الخارج، والإعلام ليست مسألة هواية، حتى الإعلام فى وسائل التواصل الاجتماعي أصبح الآن حرفة، الإعلام مكلف جدا".

وأوضح: "جريدة مصر السينمائية، لما ذهبت للهيئة وجدت أن فيها 2600 عدد من الجريدة وتم إصلاح وحفظ الأعداد بتكلفة 30 مليون جنيه، والمهام المنوطة بالهيئة 10 مهام، ونقدم عدد كبير من المنتجات والمخرجات الإعلامية ولدينا 65 مقرا فى كل محافظات الجمهورية، وإعلام موجه للخارج، وتم إنشاء موقع لأفريقيا بتسعة لغات، وتوجد مشكلة فى وجود مترجمين".

وأشار إلى أنه لا توجد مسابقات تعيين فى الهيئة العامة الاستعلامات منذ عام 2004، وقال إن هيئة الاستعلامات أعدت 120 كتابا ترجمة كاملة من كل اللغات إلى اللغة العربية، وتنفذ 46 نشرة، منها حوالى 14 نشرة يومية، كما جمعت الدستور وترجمته للغة الإنجليزية، وطبعت 700 ألف نسخة منه.

وقال رئيس هيئة الاستعلامات: المكاتب الخارجية لست متفائلا باستمرارها، وهناك خطة تطوير للهيئة، ولابد من إعادة نظر فى موضوع المكاتب الخارجية، لا يوجد توجيه من اللجنة العليا المشكلة بشأن مصيرها".

واقترح رشوان أن تتحول الهيئة الوطنية للإعلام إلى هيئة خدمية بدلا من كونها حاليا هيئة اقتصادية.

وفي نهاية الاجتماع، أوصت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب برئاسة النائبة الدكتورة درية شرف الدين، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، بزيادة إجمالى موازنة هيئة الاستعلامات إلى 455 مليون جنيه وياتي ذلك بعد مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023، فيما يخص الهيئة العامة للاستعلامات، بحضور الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة، وممثلي وزراتى المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

كما وافقت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023، فيما يخص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك بحضور كرم جبر رئيس المجلس، وصالح الصالحي، وكيل المجلس، وممثلي وزارتي المالية والتخطيط.

وعرض كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التقرير السنوي الرابع عن نشاط المجلس والأداء الإعلامي على مجلس النواب ممثلا فى لجنة الثقافة والإعلام، وطلب من اللجنة عقد جلسة لمناقشة التقرير وإبداء ملاحظات الأعضاء بشأنه.

و لفت جبر، إلى أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أصدر التقرير السنوي الرابع عن نشاط المجلس، والذى تضمن نشاط المجلس في عام وتقرير لجنة الشكاوى وإصدار التراخيص وتقنين الأوضاع ودور المجلس في دعم المؤسسات الصحفية والإعلامية الخاصة ودوره في دعم قضية الوعى وقضية المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة والاستراتيجية الإعلامية لعام 2022.

وقال جبر، إن الدولة تولى أهمية كبيرة لدعم إعلام الطفل، وهناك تكليف للمجلس للارتقاء بالمختصين بقنوات الأطفال، مشيرا إلى أن الدولة طلبت دراسة عن الاهتمام بإعلام الطفل وبرامج أطفال، وأهمية تعظيم الهوية الوطنية والانتماء فى المدارس.

وأوضح أن التقرير يخص 16 برنامجا يتم تنفيذها وقضايا عديدة وما تم تنفيذه فيها، والدراما الرمضانية، ومبادئ وأكواد يجب مراعاتها، وأكواد عن احترام المرأة.

وردا على سؤال بشأن حلقة فى أحد المسلسلات تم حذفها، قال إن الحلقة التى كانت عن زنا المحارم عرضت على الرقابة وكتبوا ملاحظة أن حلقتين أو ثلاث يتم حذفها، وبعض القنوات عرضت بدون حذف وتم التنبيه والحذف، والتعامل مع هذه التجاوزات والفترة القادمة سيكون هناك إجراءات مع الإعلانات والبرامج الطبية.

وأضاف جبر: صدر قانون تنظيم الإعلان عن الأدوية والمنتجات الطبية فى عام 2017 ولم تصدر لائحته التنفيذية وحاليا يتم دراسة القانون لأنه صدر قبل قانون هيئة الدواء المصرية، وهناك مجموعة قنوات على نايل سات تتبعنا، وهناك قنوات أخرى أكثر من 400 قناة ليست على نايل سات ليس لى سلطة عليها، وأنا كمجلس أقدم معلومات إرشادية ودورنا التنظيم وليس صناعة الإعلام".

وقال : "التقرير يتناول قضايا مهمة جدا، ونحتاج إلى جلسة موسعة نتناقش فيها، وخلال أيام قليلة إرسال لينكات برامج الآباء كيفية التعامل مع الأطفال".

وأوضح جبر: "اعتمدنا 3.5 مليون للتدريب، ونقل لنا تكليف تدريب الصحفيين الأفارقة".

من جانبها، قالت درية شرف الدين، رئيس اللجنة، إنه لابد أن يكون هناك اهتمام كبير بإعلام الطفل، وأن يتم توجيه القنوات بأن يكون فيها برامج أطفال وبرامج شبابية، فحالياً ليس لدينا وزارة إعلام ونتعامل مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام باعتباره بديلها".

وقال النائب نادر مصطفى، وكيل لجنة الثقافة والإعلام، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قائلا: "نقدر دور المجلس الأعلى للإعلام، وجهوده منذ إنشائه، وأتمنى أن يتم الاهتمام بالتدريب، ومزيد من الاهتمام بقضية الوعى الوطني".

ولفتت النائبة هند رشاد، وكيل لجنة الثقافة والإعلام: "سعيدة أن رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ذكر موضوع برامج الأطفال وبناء وعيهم، نحتاج لتكثيف الاهتمام بإعلام الطفل وتوعية الاطفال".