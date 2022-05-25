ناصر النني: ما فعله محمد مع فريق الأرسنال يجب أن يدرس.. فيديو

قال ناصر النني ، والد محمد النني لاعب فريق أرسنال الإنجليزي، إن نجلي كان لديه الرغبة والإصرار والعزيمة في الاستمرار مع النادي اللندني حتى نهاية عمره في الملاعب، مشدداً على ما فعله محمد النني مع فريق أرسنال يجب أن يدرس، فقد تحلى بالصبر وتمسك بالفرصة حتى عاد للمشاركة أساسيا مع الفريق واستطاع أن يقنع الإدارة بخطوة تجديد عقده.

وأضاف النني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة"، الذي يبث على قناة ETC، مساء اليوم الأربعاء، أن ما فعله النني بجلوسه على دكة الاحتياطي بالارسنال لمدة 6 أشهر، ثم العودة بهذا الشكل سواء في بطولة كأس الأمم الأفريقية في السنغال، أو في الدوري الإنجليزي يدرس، وهذا دليل على أن نجلي يثق في إمكانياته وقدراته منذ صغره.

وأعلن نادي آرسنال، رسميا، صباح اليوم الأربعاء، تجديد عقد الدولي المصري محمد النني لاعب وسط الفريق.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد النني مع ارسنال، بنهاية الموسم الجاري، لكنه توصل لاتفاق مع الإدارة بشأن التجديد ولم يوضح آرسنال في بيانه، مدة العقد الجديد.