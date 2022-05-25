غلق عيادة بعابدين .. الصحة تشن حملات على المستشفيات المخالفة

أغلقت وزارة الصحة والسكان، أحد المستشفيات التابعة للقطاع الخاص بشارع الشيخ ريحان بمنطقة "عابدين" بمحافظة القاهرة، خلال حملة تفتيشية نفذتها الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بالوزارة، وذلك ضمن الحملات الرقابية المستمرة على كافة المنشآت الطبية لرصد المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها حرصًا على صحة وسلامة جميع المرضى.

وصرح مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان، أنه بالمرور على المستشفى تبين عدم التزامه بمعايير وسياسات مكافحة العدوى وعدم التزامها بالاشتراطات الصحية الواجب توافرها، فضلاً عن عدم اكتمال التجهيزات الطبية بعدد من أقسام المستشفى المختلفة.

وأوضح المصدر أن المخالفات التي تم رصدها تضمنت ( عدم وجود غرف مخصصة للإفاقة بعد العمليات، عدم وجود سجل خاص بالعمليات، عدم تقسيم جناح العمليات، عدم وجود ملفات طبية للحالات، تهالك تجهيزات المستشفى والفرش الداخلي الخاص بها، عدم وجود مكان مخصص للتعقيم، عدم وجود قسم للطوارئ).

ولفت المصدر الي أن العاملين بالمستشفى من الفرق الطبية غير مؤهلين وغير حاصلين على تراخيص مزاولة المهنة، مشيراً إلى ضبط أدوية ومستلزمات طبية وأكياس دم وبلازما مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام، بالإضافة إلى ضبط أدوية مخدرة تؤثر على الصحة النفسية.

الصحة : نقل المرضى المتواجدين داخل المستشفى



وأشار المصدر إلى أنه تم نقل المرضى المتواجدين داخل المستشفى لأحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان، من قبل إدارة الرعاية العاجلة التابعة الوزارة من خلال سيارات إسعاف مجهزة، لتلقي الخدمات الطبية اللازمة واستكمال علاجهم.

وأكد المصدر استمرار حملات المرور الرقابية على جميع المنشآت الطبية بمحافظات الجمهورية، للتأكد من مطابقتها والعاملين بها للاشتراطات الصحية اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، لضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية حرصاً على صحة وسلامة المرضى.