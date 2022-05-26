محافظ مطروح يكرم الأطفال والبراعم حفظة القرآن الكريم





كرم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الأطفال والبراعم حفظة القرآن الكريم في الأمسية الدينية التي نظمتها جمعية الشبان مطروح تحت إشراف مديرية اوقاف مطروح، بحضور المستشار أحمد الفضالي رئيس المجلس الأعلى لهيئة الشبان العالمية وأعضاء الهيئة البرلمانية بمجلسى النواب والشيوخ بمطروح كلا من النائب جمال الشورى والنائب رزق جالى، وأعضاء المجلس الأعلى لجمعية الشبان العالمية والحاج إبراهيم قدورة رئيس الجمعية وعدد من مديرى المديريات والإدارات وعمد ومشايخ مطروح ، وأولياء أمور أبنائنا براعم الإيمان حفظة القرآن الكريم.

وتم خلال الاحتفالية التأكيد على مدي التقدير لحفظة القرآن الكريم مع شكر القائمين على تنظيم المسابقة والاحتفالية .

واكد محافظ مطروح خلال كلمته على الترحيب بمجلس اتحاد جمعيات الشبان العالمية خلال زيارته لمطروح مشيدا بأبناء مطروح حفظة القرآن واسرهم على مجهودهم والقائمين على تحفيظهم مع تقديم الدعم، والتنظيم العام القادم لمسابقة واحدة على مستوى المحافظة تحت اشراف مديرية اوقاف مطروح يتم تصعيد الفائزين لمسابقة على مستوى الجمهورية .



وأعرب محافظ مطروح عن بالغ سعادته وسعادة اهالي مطروح لتكريم دفعة جديدة من خيرة أبناء مطروح حفظة القرآن الكريم ،والذين منّ الله عليهم بحفظه كاملاً أو نصفه أو أجزاء منه ...وتم اختبارهم واختيارهم من خلال هذه المسابقة على يد علماء ومشايخ مديرية اوقاف مطروح بالتعاون مع جمعية الشبان العالمية بمطروح.

ووجه الشكر والتقدير للمسئولين عن تنظيم المسابقة، مع تأكيد تقديم الدعم والترحيب بتظيم مثل تلك المسابقات التي تخلق نوع من أنواع المنافسة الحميدة والتشجيع على حفظ القرآن الكريم بين أطفال وشباب المحافظة.. وخلق نشئ جديد متسلح بالعلم والإيمان والمعرفة و حُسن الخُلق مع دورهم في المستقبل القريب في استكمال مسيرة بناء الوطن .

احتفالية تكريم حفظة القرآن الكريم

احتفالية تكريم حفظة القرآن الكريم