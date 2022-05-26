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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القومي للمرأة يتقدم ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد عمرو واكد

صدى البلد

أعرب المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه، عن بالغ غضبه ورفضه التام للاساءة التى وجهها عمرو واكد لسيدات مصر، وذلك عبر حسابه الشخصى على موقع "تويتر"، حيث نشر "استفتاء" يتضمن تعمد توجيه الإهانة للمرأة المصرية.

 

وأعلنت الدكتورة مايا مرسي، بالغ غضبها من هذا المنشور المسيء للمرأة المصرية العظيمة، وعلى الرغم من حذف ذاك المنشور واعتذار عمرو واكد، إلا أن الفعل صدر عنه ويتم تداوله حتى الآن وهذا الأمر غير مقبول، قائلة: "المعارضة مش سب وقذف للسيدات ولا اتهام محصنات، والسيدة المصرية الى اتهمتها دي هي اللى وقفت وانقذت بلدها حتي لو ده مش عاجبك.. هي السيدة المصرية اللى ولادها استشهدوا للحفاظ على تراب ورمل البلد دي.. هي السيدة اللى بتربي جيل يعرف قيمة علم بلده ويدفع روحه ثمن لامنها وامانها.. احنا بمئات الرجال اللى فقدوا النخوة والشجاعة.. احنا بمئات الرجال اللى باعوا ويبيعوا بلدهم كل يوم.. واختتمت قائلة: "اسفك  يا عمرو_واكد غير مقبول ..عيب".

 

القومي للمرأة يتقدم ببلاغ للنائب العام 


وأكدت الدكتورة مايا، أن الخط الساخن لمكتب شكاوي المجلس تلقي العديد من الشكاوى على رقم 15115 من سيدات يرفضن مثل هذا المنشور، مما دعا المجلس إلى استخدام اختصاصه القانونى وتقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد عمرو واكد لإتخاذ الإجراءات القانونية ضده، علاوة على إرسال خطاب رسمى إلى منصة تويتر لغلق الحساب الرسمي له لما بدر منه من عبارات مسيئة لنساء مصر. 
 

وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أن المجلس القومي للمرأة يتصدى بكل قوة لكل من تسول له نفسه المساس بكرامة المرأة المصرية بأى شكل من الأشكال؛ فمكانة وقدر المرأة المصرية تاج على رؤوسنا جميعا ولها كل الأجيال والتقدير والاحترام.

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