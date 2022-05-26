انخفاض طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أمريكا وسط بحث قوي عن العمال

انخفض عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات بطاله الأسبوع الماضي، بما يتوافق مع ظروف سوق العمل الذي لا يزال يشهد أزمة وسط طلب قوي على العمال على الرغم من رفع سعر الفائدة وتشديد الأوضاع المالية.



قالت وزارة العمل الخميس 26 مايو، إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى انخفضت في الأسبوع المنتهي في 21 مايو بواقع 8 آلاف لتبلغ 210 آلاف بعد تعديل الأرقام في ضوء العوامل الموسمية، وأدى الانخفاض إلى تخفيف حدة

الزيادة في الأسبوع السابق جزئياً، والذي شهد زيادة الطلبات إلى أعلى مستوى لها منذ يناير .



وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يصل عدد الطلبات إلى 215 ألف طلب في الأسبوع الأخير.



ومع ذلك، يعتقد آخرون أن بعض شركات التجزئة كانت تسرح العمال، وخفضت شركات تجزئة عديدة، بما في ذلك وولمارت، الأسبوع الماضي توقعاتها لأرباح العام بأكمله، محذرة من أن التضخم يقلص الأرباح.