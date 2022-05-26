الصحة العالمية: جدري القرود لن يتحول إلى وباء عالمي

قال مسئول في منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، إن فيروس جدري القرود لن يتحول إلى وباء عالمي، مشيرا إلى تسجيل 157 حالة إصابة مؤكدة على مستوى العالم.

وأكد عبد الناصر أبوبكر، مدير برنامج الوقاية من مخاطر العدوى، في المكتب الإقليمي لشرق المتوسط التابع لمنظمة الصحة العالمية، "لم يحدث تحور لمرض جدري القرود ولن يتحول إلى وباء عالمي، ولكن ما يراه العالم انتشارا محدودا لبعض الحالات لفيروس نادر وتسعى المنظمة لتحديد أسباب ظهور هذه الحالات في دول غير موطن الفيروس لأول مرة".

وأوضح أن الفيروس متوطن في دول وسط وغرب أفريقيا، ويظهر ويختفي بين الحين والآخر في دول الموطن نظرا لوجود حيوانات ناقلة للفيروس بالحالات الأفريقية، وظهور حالات بالدول الأخرى دفعنا لتسليط الضوء عليها حتى لا تزيد العدوى بين المواطنين بالفيروس.

وتابع "إن المرض له سلالات الأشد فتكا في وسط أفريقيا والأقل في دول غرب أفريقيا".

‏وقال “حتى 25 مايو، أبلغ عن 157 حالة إصابة مؤكدة على مستوى العالم، منها حالة واحدة مؤكدة في إقليمنا‎ أبلغت عنها الإمارات العربية المتحدة في 24 مايو‎”.

وأضاف: "هناك المزيد من البلدان، بما في ذلك داخل إقليمنا، التي تعكف حاليا على تحديد الحالات المشتبه فيها وتقصيها”.