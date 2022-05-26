عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة العالمية: جدري القرود لن يتحول إلى وباء عالمي

الصحة العالمية
الصحة العالمية

قال مسئول في منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، إن فيروس جدري القرود لن يتحول إلى وباء عالمي، مشيرا إلى تسجيل 157 حالة إصابة مؤكدة على مستوى العالم.

وأكد عبد الناصر أبوبكر، مدير برنامج الوقاية من مخاطر العدوى، في المكتب الإقليمي لشرق المتوسط التابع لمنظمة الصحة العالمية، "لم يحدث تحور لمرض جدري القرود ولن يتحول إلى وباء عالمي، ولكن ما يراه العالم انتشارا محدودا لبعض الحالات لفيروس نادر وتسعى المنظمة لتحديد أسباب ظهور هذه الحالات في دول غير موطن الفيروس لأول مرة".

وأوضح أن الفيروس متوطن في دول وسط وغرب أفريقيا، ويظهر ويختفي بين الحين والآخر في دول الموطن نظرا لوجود حيوانات ناقلة للفيروس بالحالات الأفريقية، وظهور حالات بالدول الأخرى دفعنا لتسليط الضوء عليها حتى لا تزيد العدوى بين المواطنين بالفيروس.

صفقات مع 10 دول.. وثيقة مسربة تكشف خطط الصين في المحيط الهادئ

للمرة الثانية.. سفير أوكرانيا لدي برلين يهين ألمانيا

وتابع "إن المرض له سلالات الأشد فتكا في وسط أفريقيا والأقل في دول غرب أفريقيا". 

‏وقال “حتى 25 مايو، أبلغ عن 157 حالة إصابة مؤكدة على مستوى العالم، منها حالة واحدة مؤكدة في إقليمنا‎ أبلغت عنها الإمارات العربية المتحدة في 24 مايو‎”.

وأضاف: "هناك المزيد من البلدان، بما في ذلك داخل إقليمنا، التي تعكف حاليا على تحديد الحالات المشتبه فيها وتقصيها”.

منظمة الصحة العالمية الصحة العالمية شرق المتوسط جدري القرود غرب أفريقيا الامارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ رقم الجلوس .. نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني في الجيزة

الكاف يلعب بالنار.. قرار غريب يثير الجدل قبل نهائي أبطال إفريقيا| تقرير

سعر الذهب في مصر الخميس 26- 5- 2022

القصة الكاملة لسقوط طبيب مزيف.. أهالي الغربية يكشفون عمله وزياراته المنزلية.. شاهد

هشام سليم ردا على إصابته بالسرطان: كل اللي يجيبه ربنا كويس

نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 بالاسم ورقم الجلوس.. موعد وطريقة إعلانها

سعر الدولار اليوم في مصر 26-5-2022

إدراج على النشرة الحمراء.. إخطار الإنتربول لضبط حمزة زوبع و3 آخرين

موضوعات متعلقة

صفقات مع 10 دول.. وثيقة مسربة تكشف خطط الصين في المحيط الهادئ

للمرة الثانية.. سفير أوكرانيا لدي برلين يهين ألمانيا

الإمارات تقدم 8.968 جرعة جديدة من لقاحات كورونا

اشتداد المعارك شرقي البلاد.. الجيش الأوكراني يعلن تقدم روسيا في لوجانسك

السعودية تسجل 516 إصابة جديدة بـ كورونا

المركزي الروسي يخفض معدل الفائدة للسيطرة على الروبل

اليمن.. قتلى وجرحى في انفجار قنبلة بعدن

بوتين: من يحاول عزلنا يضر نفسه أولا.. وروسيا تزداد قوة رغم العقوبات

ترشيحاتنا

ماذا تغير في ريال مدريد وليفربول عن نهائي دوري الأبطال 2018؟

حبس متهمين بالتعدي على مدرب بنادي بنها الرياضي في القليوبية

ملايين المتظاهرين.. رئيس وزراء باكستان السابق يحذر حكومة بلاده

معظمهم من المثليين.. ارتفاع مصابي جدري القرود في أوروبا إلى 219 حالة

متحف متنقل.. طائرة مميزة تكريماً للأسطورة الأرجنتينية دييجو مارادونا.. شاهد

عقوبة تصل للسجن المؤبد لمشعل الحرائق عمدا وفقا للقانون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نحافة توم هانكس تثير الجدل بالعرض الأول لفيلمه Elvis بمهرجان كان ..صور

من البداية.. محمد حماقي يشعل أجواء مسرح ليالينا في موسم جدة بالسعودية

شرب من نيلها.. ملك جمال إسبانيا يشعل مواقع التواصل خلال زيارته لمصر

وكيل سيات وسكودا وفولكس فاجن ينفي إيقاف توريد سياراته إلى مصر

فيديو

حاول اغتصابها.. طفلة صومالية تقتل سائقا في أكتوبر وتسلم نفسها للشرطة

سالي عبد السلام بعد القبض على المتحرش بها: صحابه هددوني.. ما القصة|فيديوجراف

أقبل زواجه بدلا من الزنا.. سر الهجوم على شريهان خفاجة .. فيديوجراف

من البداية.. محمد حماقي يشعل أجواء مسرح ليالينا في موسم جدة بالسعودية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

محمود دياب

شمر عن ساعديك أيها المسئول!

بشير العدل

إعلام التنمية

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ