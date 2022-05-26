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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يوجه بحزمة إجراءات للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، اجتماعاً، بأعضاء لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ، التي شكلها المحافظ في "مارس 2021" لتنفيذ وتفعيل الدراسات التي تتعلق بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، والدفع بالقطاع التنموي في هذا المجال ، ضمن الخطوات العملية والجادة لتفعيل الإستراتيجية التنموية العامة للمحافظة التي تضم 6 قطاعات اقتصادية ، من أهمها: قطاع المشروعات الصغيرة وتوفير فرص عمل للشباب ، وتحقيق أعلى سلسلة من القيمة المضافة للمقومات والموارد التي تتوافر بقرى ومدن المحافظة في هذا المجال.

 

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ناقش المحافظ مع اللجنة الجهود المبذولة لتذليل المعوقات والتحديات ، التي تواجه القطاع  والحلول والمقترحات للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، الذي توليه الدولة اهتماماً كبيراً ، ويأتي في مقدمة الإستراتيجية التنموية المحلية التي تحوى 6 قطاعات اقتصادية تمتلك فيها المحافظة ميزة نسبية وتنافسية.

كما أكد المحافظ على أهمية تضافر كافة الجهود ، سواء من أعضاء اللجنة أو الوحدة الاقتصادية والمجلس الاستشاري الاقتصادي والمجتمع المدني والمجلس القومي للمرأة  وكل شركاء التنمية ، بجانب دعم نواب المحافظة بغرفتى البرلمان" نواب وشيوخ" ، وذلك للدفع بالقطاع الحيوي، الذي يدفع بجهود التنمية في المحافظة، خاصة في مجالات توفير فرص العمل ومصدر دخل كريم وزيادة الإنتاجية وتعظيم سلاسل القيمة المضافة  لموارد المحافظة في مختلف القطاعات الاقتصادية. 

ووجه المحافظ بحزمة من الإجراءات والآليات التي تساهم في الدفع بالقطاع ، موجهاً بعقد اجتماعات نصف شهرية ، لتقييم النتائج عن الجهود المبذولة والخطط المنفذة ، وذلك من خلال مؤشرات أداء واضحة يشترك في وضعها أعضاء اللجنة والجهات ذات الصلة. 

كما وجه المحافظ مسؤولي فرع جهاز تنمية المشروعات بالمحافظة ، ببذل قصارى الجهد والمتابعة المستمرة ، لنتائج الجهود المبذولة للنهوض بهذا القطاع ، مع تعظيم دور التعاون المثمر بين باقى أعضاء اللجنة التي تم تشكيلها  للمساهمة في دفع جهود أجهزة الدولة المعنية ، في إطار توجيهات القيادة السياسية بالعمل بروح الفريق الواحد وتضافر الجهود  لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. 

وكلف المحافظ الوحدة  الاقتصادية بديوان عام المحافظة ، بمتابعة تنفيذ الإجراءات الجديدة والجهود الميدانية والاجتماعات التي سيتم عقدها ، للوقوف أولاً بأول على المستجدات في هذا الملف الحيوي والهام. 

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