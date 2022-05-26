ناقد أدبي : كتابات مصطفى صادق الرافعي اعتمدت على الانطلاق من الواقع

قال الدكتور عزت محمد جاد، أستاذ النقد الأدبي بكلية الآداب جامعة حلوان، إن مقال «عرش الورد» للكاتب الكبير مصطفى صادق الرافعي يجري تدريسه حاليا في الجامعات، لكى يعرف الطالب جماليات النص الأدبي الآن وبعد مرور أكثر من 100 عام على كتاباته، وهذا أجمل ما في كتابات الكنوز التراثية التي ورثناها عن آبائنا الأولين.

وأضاف «جاد»، خلال استضافته ببرنامج «في المساء مع قصواء»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية «CBC»، أن كل مدخل للقراءة يدل على منطقة مختلفة للتأويل، حيث أن الأصل في قراءة النص الأدبي هو التأويل، وهو ما جرى على الأداب العالمية، ونحن معهم فعلنا كذلك، وقد يحلوا الأمر حين التعرض لنص مثل «رَعَويَّةُ عنب الديب» لمحمد عفيفي مطر.

واستطرد: «بنجد أننا أمام التأويل نفتح أفاق من المعارف للقارئ تفتح عليه أبواب لا حصر لها من الروعة والجمال، حيث أن العقلية الإبداعية التي يمكن أن تتغير للجمهورية الجديدة، ونريد أن نكون العقلية الإبداعية والتي لديها القدرة في اختراع الآلات المستوردة».

وأوضح أنه وفي حال استخدم الكاتب في النصوص الأدبية كلمة «كان» أصبح النص محكيا أو مسرودا، وهو لفظ إحالة يحول عقليه القارئ إلى عملية الإبداع التلقائي، متابعا: «نقدم وحي القلم على أنه حالة من حالات الجمال الأدبي المتصل بالواقع، لأنني حين أدركت أن الرافعي يتمتع بكتابه رومانسية إذا بي حين اقترب من الأشياء أجد أنه لم يتعامل مع خيال قط، ولكنه تعامل مع واقع حي استطاع أن يفجر به خيالا لا حدود له، والأصل عنده انطلاق من الواقع».



