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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سيبي محمد صلاح فى حاله.. تامر أمين يوجه رسالة لـ رانيا يوسف

رانيا يوسف
رانيا يوسف

 قال الإعلامي تامر أمين، إن الفنانة رانيا يوسف، نشرت صورة جديدة مع تمثال النجم العالمى محمد صلاح، معلقًا :" حبكت سبيبه يركز، محبكتش" .. "سيبي الراجل فى حاله". 

وأضاف خلال تقديمه برنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن :" يارب وش رانيا يكون كويس على صلاح يوم السبت".

نشرت الفنانة رانيا يوسف، مجموعة صور جديدة لها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت "رانيا" بإطلالة مرحة من متحف الشمع بلندن، وكتبت معلقة من خلال صورها:"مصدقوش نفسهم إن أنا في لندن فكلهم جم يتصوروا معايا".

وانتهت النجمة رانيا يوسف من تصوير مسلسل “عالم تانى” الذي تقوم ببطولته بمشاركة كوكبة من النجوم منهم فراس سعيد، فريال يوسف، نضال الشافعى ، صوفيه ، إيمان يوسف ، نبيل نور الدين، سميرة صدقى ، مروة عبد المنعم ، ومجموعة كبيرة من الفنانين.


المسلسل تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول عازفة بيانو تتعرض لحادث وتكتشف من خلاله حقيقة ما حولها ، وهو من تأليف إسلام محمود يوسف ، وإخراج عبد العزيز حشاد.

تامر امين رانيا يوسف الإعلامي تامر أمين

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