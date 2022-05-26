تامر أمين: سنقيم الأفراح لمدة 40 ليلة بعد فوز الأهلي

قال الإعلامي تامر أمين، إنه سيقيم الأفراح لمدة 40 ليلة، فى أثناء فوز الأهلي بملعب محمد الخامس بالمغرب، على فريق الوداد المغربي فى النهائي الأفريقي.

وأضاف تامر أمين، خلال تقديمه برنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن :" الأسبوع المقبل بداية من يوم السبت سيشهد مباريات قوية تبدأ بمباراة الريال مع ليفربول الإنجليزي".

ولفت إلى أن مباراة الأهلي ستكون صعبة، كونها خارج الأرض، وبمشاركة الجمهور المغربي، معلقًا :" الكل لازم يعلم أن المباراة صعبة، و الجمهور المغربي سيكون أكثر بكثير من جمهور الأهلي".

وتابع أتوقع أن يشارك 30 ألفا من جمهور الوداد المغربي، ومن الأهلي 10 آلاف مشجع، بخلاف الموجود خارج الاستاد، و ذلك فى نهائى أبطال افريقيا.