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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اكتشاف حبوب دوائية للتخلص من الشخير أثناء النوم

صدى البلد

الشخير شيء لا يستطيع أحد السيطرة عليه حقًا. في اللحظة التي يخطو فيها المرء إلى أرض الأحلام ويسترخي أجسادهم تمامًا ، يبدأون في الشخير دون أن يدركوا حقًا ما يفعله ذلك للشخص النائم بجانبهم. 

لقد أدى الشخير ، بالتأكيد ، إلى العديد من المشاجرات والليالي بلا نوم 

 

 

 أسباب الشخير 


ينتج الشخير بصوت عالٍ بشكل عام عن انقطاع النفس النومي .

 هو الأكثر شيوعًا عند الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة 

 انقطاع النفس النومي هو اضطراب ينتج عنه الشخير وانقطاع التنفس.

 عندما ينام الشخص ، تسترخي عضلات مجرى الهواء بشكل طبيعي ولكن في حالة الشخص الذي يعاني من انقطاع النفس أثناء النوم ، تنهار هذه العضلات تمامًا.

نتيجة لذلك ، يتم دفع الهواء للخارج من فجوة أصغر في الحلق مما يؤدي في النهاية إلى الشخير. هذا يمكن أن يؤدي أيضا إلى التنفس المتقطع ولذلك اكتشف الباحثون  دواء يمكن أن يكون علاجًا للشخيرمن خلال حبة صغيرة وفقا لindia today

 

ماذا ستفعل الحبة؟


أجرى باحثون من مستشفى بريجهام والنساء في بوسطن بالولايات المتحدة دراسة على 20 شخصًا يشخر. 

أعطوهم دواءين أظهروا تحسنًا كبيرًا في المرضى. كان أحد هذين الدواءين هو أتوموكسيتين و يُعطى الدواء الذي تم استخدامه لمدة 20 عامًا بشكل عام للأطفال الذين يعانون من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه (ADHD). 

 

وكان العقار الآخر هو أوكسي بوتنين. يعطى لمرضى سلس البول. يقلل من تقلصات العضلات التي تتحكم في المثانة. من المعروف أن هذين الدواءين يتحكمان في العضلات ، ولهذا السبب تم إعطاء مزيج للأشخاص المشاركين في الدراسة. أظهر تحسنًا كبيرًا أيضًا.

هذا هو السبب في أن الطب الجديد المسمى حاليًا باسم AD109 هو مزيج من هذين النوعين. تقوم شركة أمريكية بصنع الدواء وتجري تجربة إكلينيكية عليه. ومع ذلك ، من المعروف أيضًا أن كلا هذين العقارين لهما آثار جانبية مختلفة وهذا هو سبب الحاجة إلى مزيد من البحث حول الدواء.

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