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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تجارة جامعة عين شمس تصدر أماكن وأرقام جلوس امتحان الفصل الدراسي الثاني

طلاب جامعات
طلاب جامعات

اعتمد الدكتور خالد قدري عميد كلية تجارة جامعة عين شمس أماكن وأرقام جلوس امتحان الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2021 – 2022 
•  ارقام جلوس برنامج الساعات المعتمدة باللغة العربية.
•  ارقام جلوس برنامج الساعات المعتمدة باللغة الانجليزية.
•  ارقام جلوس برنامج كيين .
على الرابط التالى https://bit.ly/3sI3nQg

 

وأكد عميد كلية تجارة جامعة عين شمس على جميع الطلاب ضرورة معرفة رقم الجلوس ومكان اللجنة لضمان سهولة دخول وخروج الطلاب وعدم التزاحم.


قال الدكتور خالد قدري عميد كلية تجارة جامعة عين شمس، إنه تم الإعلان عن جدول امتحان الفصل الدراسي الثاني دور مايو للشعبة الإنجليزية.
 

وأوضح الدكتور خالد قدري، ملاحظات هامة لتطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء الامتحانات وهي كالآتي:

ممنوع اصطحاب التليفون المحمول او أي متعلقات مرتبطة بمادة الامتحانات داخل اللجان وفي حالة مخالفة ذلك يتم إحالة الطالب الي الشئون القانونية.
 

التأكد من كتابة نموذج الاختبار ورقم الحلوس علي ورقة الإجابة وكذلك ورقة الأسئلة هي مسئولية الطالب شخصيا.


ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة الواقية.


عدم تبادل الأدوات الكتابية بين الطلاب.

 

كان وقد وزعت الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات التابعة للمجلس الاعلى للجامعات بالتعاون مع مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات بجامعة عين شمس شهادات اعتماد مراكز التدريب في جامعات مصرية مختلفة.

جاء ذلك تحت رعاية  الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، و الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

 

وتم توزيع الشهادات بحضور الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور إسلام حجازي المدير التنفيذي لمركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات.

جاء ذلك قبيل عقد الوحدة اجتماعها الدوري الثامن بمقر مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات بجامعة عين شمس، والذي خصص لمناقشة موقف التدريب على دورات التحول الرقمي في الجامعات المصرية.

وناقشت الوحدة التدريب والاختبارات على البرامج التدريبية المؤهلة للحصول على شهادة أساسيات التحول الرقمي FDTC التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

 

كلية تجارة جامعة عين شمس جامعة عين شمس تجارة جامعة عين شمس جدول امتحان الفصل الدراسي الثاني الإجراءات الاحترازية

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