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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

إصدار خاص من تويوتا 4 رانر 2023.. فيديو

صدى البلد

كشفت شركة تويوتا اليابانية عن إصدار جديد خاص من سيارة تويوتا 4 رانر احتفالا بالذكرى الأربعين على إطلاق الطراز الأول منها، والذي يأتي مستوحى من الطراز القديم، استنادًا الى راف 4 رانر SR5 بريميوم 

 تويوتا تكشف عن اصدار خاص من تويوتا 4 رانر 2023

تنتمى سيارة تويوتا 4 رانر لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، ويحتوي الإصدار الخاص على مظهر خارجي أبيض أو أسود منتصف الليل معدني أو أحمر بخلاف العجلات المصنوعة من السبائك المعدنية البرونزية مقاس 17 بوصة، تنضم إليهم شارات خاصة وشبكة تراثية بلون الهيكل مكتوب عليها "TOYOTA".

 تويوتا تكشف عن اصدار خاص من تويوتا 4 رانر 2023

بالانتقال إلى المقصورة الداخلية، ستتوفر السيارة بمقاعد سوفتكس سوداء مع خياطة متباينة من البرونز وشارات الذكرى الأربعين على مساند الرأس، قام المصممون أيضًا بتثبيت لوحة لوحة القيادة، وحصائر أرضية خاصة ، وفتحة سقف كهربائية قياسية.

 تويوتا تكشف عن اصدار خاص من تويوتا 4 رانر 2023

سيقتصر الإنتاج على 4040 سيارة فقط وسيتم تزويد كل منها بمحرك V6 سعة 4.0 لتر ينتج 270 حصانًا (201 كيلو واط / 274 حصانًا) وعزم دوران يبلغ 278 رطل قدم (376 نيوتن متر). هذا المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي بخمس سرعات ونظام دفع رباعي قياسي.

 

إذا وضعنا إصدار الذكرى الأربعين جانباً، فإن تويوتا 4 رانر 2023 أكثر أمانًا من ذي قبل حيث أن جميع الديكورات تأتي الآن مزودة بشاشة مراقبة النقطة العمياء وتنبيه حركة المرور الخلفية.

وسيجد العملاء الذين سيكون لهم حظ تويوتا 4 رانر 2023 ان هذه السيارة او هذا الإصدار يركز على الطرق الوعره، ويزهو بألوان طلاء خاصة مثل الأسود والأبيض والرمادي المغناطيسي المعدني.

تويوتا تويوتا 4 رانر رانر SR5 الطرق الوعرة

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