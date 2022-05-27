بكري : الحوادث لن تنتهي في الدائري الأوسطي بسبب العيوب الهندسية في تشييده

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الحوادث على الطريق الدائري الأوسط لن تتوقف بسبب العيوب الهندسية في تشييده.

وأضاف بكري خلال برنامج " حقائق وأسرار " المذاع على قناة صدى البلد، إن الحوادث المتكررة على طريق الدائري الأوسطي دفع العديد من نواب منطقة حلوان بالتقديم بطلب للدكتور مصطفى مدبولي لمعرفة السبب .

وأوضح بكري "أن الدكتور مصطفى مدبولي كلف لجنة هندسية لدراسة المشكلات الفنية بهذا الطريق لكن الشهور تمر والناس بتموت ولم يحدث أي جديد في هذا الأمر "

وتابع : " يا دولة رئيس الوزراء إلى متى يستمر الموت يحصد الأرواح بسبب أخطاء في تصميم محور مهم في الطريق الأوسطي ويجب أن يكون هناك رد على هذه الشكوى في اسرع وقت" .