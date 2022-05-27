نيابة فلسطين تؤكد تعمد إسرائيل قتل شيرين أبو عاقلة وبوتين يبدي استعداده لحل أزمة الغذاء العالمية .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

مصر تخطط لرفع الاكتفاء الذاتي من السلع بحلول 2025

السعودية: لم يُحدد أي اجتماع بين وزيري خارجية الرياض وطهران قريبا

الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط طائرة استطلاع تابعة له داخل لبنان

"الآلية الثلاثية" تطرح رؤيتها لإنهاء الأزمة السودانية

بوتين: روسيا مستعدة للمساعدة في حل أزمة الغذاء إذا رفع الغرب العقوبات

في قرار نادر.. منظمة الصحة العالمية تندد بحرب روسيا ضد أوكرانيا

ماكرون يدعو أردوغان إلى احترام خيار فنلندا والسويد بالانضمام للناتو

نتائج التحقيق الفلسطيني تؤكد تعمد جندي إسرائيلي قتل شيرين أبو عاقلة



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تخص الشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الأنباء" إن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في مصر أكد أن مصر تستهدف زيادة الرقعة الزراعية، بمعدل نصف مليون فدان خلال 2023/22، بالإضافة إلى زيادة إنتاجية الفدان بنسبة 15% إلى 20% من خلال رفع كفاءة استخدام المياه والبذور.

وأشار إلى أن مصر تهدف إلى زيادة الصادرات الزراعية إلى 3.6 مليارات دولار خلال 2023/22 مقابل 2.4 مليار دولار في 2021/20، وتسعى مصر لرفع الاكتفاء الذاتي من القمح بحلول 2025 إلى 65% مقارنة بنحو 45% في 2020، ورفع نسبة الاكتفاء من الذرة الصفراء إلى 32% بحلول 2025 مقارنة بنحو 24% في 2020، كما تسعى إلى الوصول لنسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء إلى 65% في 2025 وذلك مقارنة بنحو 57% في 2020.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الراي" أن مسؤولاً في وزارة الخارجية السعودية أكد أنه لم يتم تحديد أي اجتماع بين وزير خارجية بلده ونظيره الإيراني في المستقبل المنظور، مضيفًا أن "يجب على إيران بناء الثقة من أجل التعاون المستقبلي، وهناك عدة قضايا يمكن مناقشتها مع طهران إذا كانت لديها الرغبة في تهدئة التوتر في المنطقة".

وقالت "القبس" إن الجيش الإسرائيلي، أعلن سقوط طائرة تابعة له قبل عدة أيام داخل الأراضي اللبنانية، مضيفًا: "لا توجد خشية من تسرب للمعلومات، كما أنه يتم التحقيق في الحادث".

وأشارت "الوطن" إلى أن مبعوث الاتحاد الأفريقي في السودان، محمد الحسن ولد لبات، أعلن طرح "الآلية الثلاثية" الرامية إلى تفعيل العملية السياسية، على مجلس السيادة الانتقالي، رؤية مفصلة حول المقاربة التي وضعتها للحوار السوداني لإنهاء الأزمة في البلاد.

وذكرت "الجريدة" أن النائب العام الفلسطيني أكد أن التحقيق أثبت أن جنديًا إسرائيليًا أطلق الرصاص عمدًا على الصحفية شيرين أبو عاقلة، مضيفًا أن "أحد جنود الاحتلال أطلق الرصاص على شيرين أبوعاقلة وأصابها في الرأس أثناء محاولتها الهرب، وذلك برصاصة قطرها 5.56 ملليمتر، وتستخدمها قوات حلف شمال الأطلسي".

دوليًا، قالت "الأنباء" إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا نظيره التركي رجب طيب أردوغان، إلى احترام "الخيار السيادي" لفنلندا والسويد بطلب انضمامهما إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، متمنيا التوصل سريعا إلى حلّ لمعارضة تركيا.

وأشارت "القبس" إلى أن مجلس منظمة الصحة العالمية تبنى قرارا صاغته دول غربية يندد بممارسات روسيا في أوكرانيا التي قال القرار إنها أدت إلى حالة طوارئ صحية.

وأفادت "الراي" بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي عبر الهاتف أمس الخميس بأن روسيا مستعدة للمساهمة بشكل كبير في حل أزمة الغذاء العالمية لكن بشرط أن يرفع الغرب العقوبات عنها.

وأوضح بوتين أن روسيا جاهزة لتصدير الحبوب والأسمدة من أجل معالجة الأزمة.