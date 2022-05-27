إليسا تحتفل بتخطي أغنيتها 80 مليون مشاهدة

احتفلت الفنانة إليسا بوصول أغنيتها إلى 80 مليون مشاهدة، ونشرت صورة تجمعها بالفنان سعد لمجرد.

وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وعلقت قائلة" 80 مليون، نحن فعلناها، أنا فخورة بنا".

يذكر أن تخطت أغنية "من أول دقيقة" التي جمعت بين كل من النجمة اللبنانية اليسا والنجم المغربى سعد لمجرد حاجز الـ 78 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" في أقل من شهر ، بعد تصدرها التريند لفترة كبيرة، وهى من كلمات أمير طعيمة وألحان رامى جمال وتوزيع أحمد إبراهيم.



وتستعد النجمة اللبنانية إليسا لاحياء حفل غنائي فى الكويت مع الفنان وائل كفوري يوم 9 من شهر يونيو المقبل، ومن المقرر أن تقدم لجمهورها باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة التي حققت لها انتشاراً واسعاً مع الجمهور.