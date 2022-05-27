عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إليسا تحتفل بتخطي أغنيتها 80 مليون مشاهدة

صدى البلد

احتفلت الفنانة إليسا بوصول أغنيتها إلى 80 مليون مشاهدة، ونشرت صورة تجمعها بالفنان سعد لمجرد.

 

وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وعلقت قائلة" 80 مليون، نحن فعلناها، أنا فخورة بنا".

 

يذكر أن تخطت أغنية "من أول دقيقة" التي جمعت بين كل من النجمة اللبنانية اليسا والنجم المغربى سعد لمجرد حاجز الـ 78 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" في أقل من شهر ، بعد تصدرها التريند لفترة كبيرة، وهى من كلمات أمير طعيمة وألحان رامى جمال وتوزيع أحمد إبراهيم.


وتستعد النجمة اللبنانية إليسا لاحياء حفل غنائي فى الكويت مع الفنان وائل كفوري يوم 9 من شهر يونيو المقبل، ومن المقرر أن تقدم لجمهورها باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة التي حققت لها انتشاراً واسعاً مع الجمهور.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس الترم الثاني

ظاهرة الدوري الإنجليزي.. أسباب تجديد الآرسنال لـ محمد النني وقيمة راتبه الأسبوعي

مين الواسطة اللي طلعتكم؟.. متصلة تهاجم 3 مذيعين على الهواء .. تفاصيل

وفاة مالك مجموعة محلات أولاد رجب

ننشر لينك نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية في الإسكندرية 2022

غلطة الشاطر بألف.. رئيس لجنة يحاول تسريب امتحان الدراسات بالشرقية وخطأ يكشفه

بـ12 مليار يورو.. الغاز المصري ينقذ أوروبا من برد الشتاء عبر قبرص

ترشيحاتنا

ارتفاع جديد لـ الذهب وانخفاض الدولار بالأسواق العالمية

شعراوي: زيادة حملات التوعية بمنظومة الجمع السكني والتجاري للمخلفات

ماتا محروقين.. مصري وزوجته يلقيان حتفهما في أمريكا

صحراء الوادي الجديد تتحول إلى جنة.. والسر في مبادرات الظهير الزراعي.. صور وفيديو

اليوم.. جامعة الأزهر تفتتح مسجد وحديقة الشهداء تخليدا لذكرى الأبطال

انطلاق ماراثون امتحانات الدبلومات الفنية 2022 التحريرية غدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عدم حضور نجله وظهور أبناء عم .. 4 أحداث أثارت الجدل بعد رحيل سمير صبري

طريقة عمل القهوة العربية السادة بوش وبدون

نحافة توم هانكس تثير الجدل بالعرض الأول لفيلمه Elvis بمهرجان كان ..صور

من البداية.. محمد حماقي يشعل أجواء مسرح ليالينا في موسم جدة بالسعودية

فيديو

عدم حضور نجله وظهور أبناء عم .. 4 أحداث أثارت الجدل بعد رحيل سمير صبري

طلقة خرطوش تقتل شابا أثناء حفل خطوبته.. ما القصة .. فيديو جراف

انفلونزا الطماطم.. أهم الأسباب والأعراض.. فيديو جراف

بالبالطو والسماعة .. قصة عاطل انتحل صفة طبيب وكشف على المرضى بطنطا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

محمود دياب

شمر عن ساعديك أيها المسئول!

بشير العدل

إعلام التنمية

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ