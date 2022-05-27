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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سهلة وغير تقليدية.. طريقة عمل فتة السبانخ باللحم

فتة السبانخ باللحم 
فتة السبانخ باللحم 

فتة السبانخ باللحم من الأطباق الرئيسية غير التقليدية والتي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، ولكن على الرغم من ذلك تتمتع بمذاق شهي ولذيذ ويمكنك تطبيقها في المنزل.

 

قدمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل فتة السبانخ باللحم فيما يلي…
 

مقادير فتة السبانخ باللحم 

 

4 كوب سبانخ مقطع 
1 بصل 
ربع كيلو لحم مفروم خشن 
ملح و فلفل و بهار 
1 ملعقه كبيره سمن 
2 كوب لبن زبادي 
نصف كوب طحينه 
2 فص ثوم 
1 ملعقه كبيره عصير ليمون 
رشة ملح 
2 خبز مقطع و مقلي 
لوز انصاف مقلي للوجه 
اوراق بقدونس و رمان للوجه


طريقة تحضير فتة السبانخ باللحم 


في وعاء على النار نشوح البصل بالسمنة
ثم نضيف اللحمة و نقلب حتى تنضج
نتبل بملح و فلفل و بهار و نضيف السبانخ و نقلبه قليلا
لعمل البدوة
نخلط اللبن الزبادي مع الطحينة، الليمون، ثوم و ملح
في طبق التقديم نضع الخبز المقلي و عليه اللحمة و السبانخ ثم على الوجه البدوة
نزيين الوجه باللوز و الرمان و اوراق البقدونس و تقدم بالهنا و الشفا.
 

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