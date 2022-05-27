افتتاح أعمال المشروع الثقافي الفني بمحطة مترو الألف مسكن.. فيديو

يستخدم المصريون مترو الانفاق كل يوم لأغراض مختلفة؛ العمل، الخروج مع الأصدقاء، وقضاء «مشاوير أخرى»، لكن هل فكرت في أن تكون رحلتك عبر قضبان مترو الأنفاق تعليمية وترفيهية؟ هذا ما يحدث في محطات الخط الثالث لمترو الأنفاق عبر مشروع توثيق وإحياء الحضارة المصرية القديمة والحديثة، عبر تزيين الجدران برسومات تحكي وتوثق التاريخ وتجعل الراكب يعيش أجواء الستينات والسينما، بالإضافة إلى الفقرات الموجودة في محطات المترو.



وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «افتتاح أعمال المشروع الثقافي الفني بمحطة مترو الألف مسكن»، وقال الدكتور أشرف رضا أستاذ الفنون الجميلة، إن ما يحدث في محطات الخاصة هو تقديم مشروعات ثقافية وفينة ومعلومات تاريخية وفنية على الجدران، بالإضافة إلى الاستعراضات والرسم والموسيقى والأغاني وفنون أداء للجمهور.



وأضاف: "نحاول عمل تفاعل بين الجمهور والفنون بكل أشكالها، لأهداف كثيرة، منها رفع مستوى الذوق العام والحالة المعنوية والطاقة الإيجابية وغيرها من الأمور، وذلك في محطة ألف مسكن وغيرها، إذ أن لكل محطة تصميم مرتبط بمنطقتها، ففي الألف مسكن جرى بناء التصميمات على فترة الستينات، مثل الأفلام والموسيقى والأحداث، فقد جرى إنشاء المنطقة في عام 1964م".



وتابع، أن هذه الفعاليات تنظمها شركة إدارة المترو مع مؤسسة آراك للفنون تحت إشراف الهيئة القومية للأنفاق، واكد احمد عويس نائب رئيس خدمات عملاء شركة إدارة المترو ، أن الشركة تستهدف مشروعات ثقافية مختلفة في الخط الثالث لمترو الأنفاق، متمثلة في الجزء الخاص باللوحات الثقافية والفنية والفاعلية الفنية، حيث بدأ المشروع في 5 محطات هي هليوبوليس وكلية البنات والعباسية والألف مسكن وباب الشعرية.

