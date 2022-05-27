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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم .. حفل بهاء سلطان في جدة

بهاء سلطان
بهاء سلطان

يستعد الفنان بهاء سلطان، لإحياء حفل غنائي اليوم في جدة، ومن المتوقع حضور عدد جماهيري ضخم من كل محبينه في الوطن العربي.

 

ويقدم  بهاء سلطان، مجموعة من أغانيه التى حققت نجاحا كبيرا مؤخرا منها "تعالى أدلعك"، فضلا عن تقديم عدد من أغانيه الشهيرة منها "يا ترى ياحبيبى"، "يا ابن آدم"، "قلبك ياحول الله"، "قوم أقف".

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وكان بهاء سلطان فقد طرح ، مؤخرًأ أغنية تحمل اسم "سماح سماح"، وهى من ضمن أغنيات البومه الجديد "سيجارة"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والأغنية من كلمات نصر محروس وألحان حسين محمود، وتوزيع أحمد أمين.

 

حققت أغنية «تعالى أدلعك» أكثر من 27 مليون مشاهدة عبر اليوتيوب، وبذلك احتلت المرتبة الـ21 للفيديو كليبات الموسيقية الأكثر رواجا عبر يوتيوب.

ولاقت الأغنية إعجاب كبير من جمهور النجم بهاء سلطان بعد عودته من جديد بأغنية قوية كان لها أثر جميل على كل مستمعيها.

 

وكان قد طرح الفنان بهاء سلطان كليب «تعالى أدلعك»، والذى يعد واحداً من أغانى البومه الجديد «سيجارة»، والذى يتعاون فيه مع المنتج نصر محروس .

ويأتي طرح كليب تعالى أدلعك لـ بهاء سلطان ، بعد حل الخلاف بينه وبين منتجه نصر محروس ، حيث تم الافراج عن الألبوم الذى يحمل أسم سيجارة .

بهاء سلطان الفنان بهاء سلطان تعالي أدلعك يا ترى ياحبيبى قلبك ياحول الله قوم أقف

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