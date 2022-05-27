التنمية المحلية: هناك اهتمام كبير بـ المشروعات الصغيرة والمتوسطة

قال المهندس ياسر عبدالوهاب، مستشار وزير التنمية المحلية للمشروعات، إن الوزارة فى ظل القيادة الحالية الموجودة من عام 2018، وبرئاسة اللواء محمود شعراوي، وهى تبدي اهتماما كبيرا بـ المشروعات الصغيرة، و الاهتمام قولا وفعلا.

وأضاف مستشار وزير التنمية المحلية للمشروعات، خلال حواره ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية هبة ماهر، أن أى شخص يريد الدخول من أجل عمل مشروع يحتاج ثلاث أشياء هي:" الدعم المادي، و الخدمات غير المالية وهو الدعم الفنى و التسويق، و النوع الأخير هو استخراج سجل تجاري ورخصة".

ولفت إلى أن وزارة التنمية المحلية لها دور مهم، وقامت بإطلاق مبادرة تنمية صعيد مصر، ومنها دعم فنى للمشروعات الصغيرة و المتوسطة.

و تشجع الدولة بكل طاقاتها وإمكاناتها المواطنين لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ولذا تحرص على تسهيل الإجراءات وتوفير التدريب والتمويل اللازم من خلال المبادرات والآليات التى توفرها للمواطنين ومن هذه الآليات صندوق التنمية المحلية بوزارة التنمية المحلية، حيث يوفر الصندوق قروض لتنفيذ أو توسعة مشروعات متناهية الصغر وصغيرة لتوفير فرص عمل للشباب والمرأة وخاصة المرأة المعيلة والمواطنين في جميع المحافظات.

حجم القرض أو شرائح القرض:



من 5 آلاف إلى 50 ألف جنيه.

نسبة الفائدة وفترة السداد:



تبلغ نسبة الفائدة والتي تتضمن الرسوم الإدارية 6% وهى بسيطة ومتناقصة وتكون نسبة الفائدة لذوى القدرات الخاصة والمتحررين من الأمية 4%, كما تنخفض هذه النسبة الى 4% عند الالتزام في السداد و التوسع في ذات المشروع بطلب اعتماد و إضافة الرسوم الإدارية.

شرو ط الحصول على القرض:



أن يكون طالب القرض والضامن من المقيمين بنطاق الوحدة المحلية القروية للمتقدم بالطلب وفقا لبطاقة الرقم القومي.

أن تكون بطاقة الرقم القومي الخاصة بطالب القرض والضامن سارية.

تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور.

ألا يقل سن المتقدم لطلب القرض عن 21 عاما، ولا يزيد عن 55 عاما.

توفير مكان يتناسب مع طبيعة نشاط المشروع.

مكان التقدم للحصول على القرض: الوحدة المحلية القروية علما بان عدد الوحدات المحلية علي مستوي الجمهورية ١٤٤٥ وحدة محلية تعطي جميع المناطق الريفية، وطبقا لأحدث تقرير تلقاه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية عن جهود صندوق التنمية المحلية على أرض المحافظات فى الفترة من يوليو 2014 وحتى مارس 2022 ، حيث نجح الصندوق في ضخ حوالى 160 مليون جنيه إجمالي قيمة القروض ، ومشاركة من المستفيدين قدرها 32 مليون جنيه وبإجمالي استثمارات قدرها 192 مليون جنيه حيث تم تمويل 24349 مشروع صغير ومتناهى الصغر وفرص عمل مباشرة في مجالات الإنتاج الحيواني والداجني ومنافذ بيع المواد الغذائية وملابس ومفروشات وبيع أعلاف وأسمدة وغلال ولحوم بيضاء وصناعات بيئية ومنزلية ومنتجات ألبان وعسل نحل ومنتجاته.



واستطاع الصندوق تكثيف نشاطه حيث بلغ عدد السيدات المستفيدات من المشروعات التى مولها صندوق التنمية المحلية للمرأة خلال تلك الفترة حوالى 14797 سيدة بنسبة مشروعات بلغت حوالى 64.9 % من إجمالي المشروعات وبلغ عدد المستفيدين من الرجال والشباب حوالى 8543 .