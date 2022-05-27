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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إنقاذ 8 فتيات من الاختناق وإخلاء 13 أخريات في حريق دار أيتام بالطالبية

صدى البلد

أجرت الأجهزة الأمنية تحريات مكثفة حول حريق دار أيتام بالطالبية كما أجريت المعاينة اللازمة لكشف ملابسات الواقعة. 

 

ونجح رجال الحماية المدنية الذين بذلوا مجهودا كبيرا في إنقاذ 8 فتيات أيتام مصابات بحالات اختناق وإخراجهم من داخل الدار بعد اندلاع الحريق، وإخلاء 13 فتاة أخريات من المكان حفاظا على سلامتهن، لحين السيطرة على الحريق.

 

أضافت المعاينة، أنه بمجرد نشوب الحريق، انتقل اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة وبصحبته 3 ضباط من الإدارة وفريق من رجال الإطفاء مدعومين بسيارات الحماية، وتم وضع خطة إخلاء للمصابين، وتم استخراج 8 فتيات مصابين باختناق نتيجة للأدخنة المنتشرة بالمكان، وتم نقل 13 من موقع الحريق، وتم محاصرة النيران بالكامل، وتمت عملية الإخماد.

 

ودلت التحريات الأولية على وجود ماس كهربائي أدى إلى اندلاع النيران فى المكان، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بالكامل ومنع امتداده للمجاورات.

 

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد نشوب حريق بدار أيتام تابعة لوزارة التضامن في الطالبية، انتقل اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إلى محل الواقعة، وتم محاصرة الحريق وإخماده، وأسفر عن إصابة 8 فتيات من نزيلات الدار بحالة اختناق.

 

وتم الاستماع لأقوال العاملين بالدار، وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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