نشرة أخبار العالم | ارتفاع جديد لـ الذهب وانخفاض الدولار.. روسيا تستعد لتوقيع اتفاقية تجارة الحرة مع مصر.. أسعار الأغذية تشتعل والعالم علي حافة الجوع



شهدت الساحة العالمية والدولية اليوم الجمعة العديد من الموضوعات الهامة علي كافة الأصعدة وتصدر ذلك:

بوتين : ندرس توقيع اتفاقية للتجارة الحرة مع مصر والتعامل بالعملات الوطنية

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن روسيا، تدرس توقيع اتفاقية للتجارة الحرة مع مصر، التي تتشارك معها في مشاريع اقتصادية.

وقال بوتين في كلمة له خلال اجتماع للمجلس الأعلى الاقتصادي الأوراسي: "ندرس توقيع اتفاقية للتجارة الحرة مع مصر والتكامل الاقتصادي مع الإمارات.. نحن لدينا مشاريع اقتصادية مع مصر وأيضا مع الإمارات".

وأضاف بوتين: "نوسع نطاق المعاملات بالعملة المحلية مع الدول الصديقة".

وأوضح بوتين أن "الحكومة الروسية تتخذ قرارات في الوقت المناسب لتنشيط الأسواق والقطاع المالي".

وأردف: "نحن جميعًا مقتنعون بأن التكامل الأوثق سيسمح لبلداننا بأن تصبح أقوى اقتصاديًا وسيقلل بشكل كبير من اعتمادها على الغرباء، بما في ذلك البيئة السياسية. تتضح مزايا دورة الاندماج بشكل خاص الآن في الوضع الدولي الصعب الحالي في مواجهة العدوان من بعض الدول غير الصديقة".

يُذكر أن العقوبات على روسيا، التي فرضتها الدول الغربية على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، تسببت بإعاقة سلاسل الإمداد العالمية وغلاء الأسعار.

ارتفاع جديد لـ الذهب وانخفاض الدولار بالأسواق العالمية

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، مع استمرار ضعف الدولار مما ساعد في تحرك المعدن الأصفر نحو تسجيل الارتفاع الأسبوعي الثاني على التوالي مع انحسار توقعات تشديد أقوى للسياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1854.05 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0325 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب أيضا 0.2% إلى 1851.90 دولار. وصعد الذهب منذ بداية الأسبوع 0.4%.

وقال إيليا سبيفاك، محلل العملات في ديلي فوركس: إن ”الذهب تلقى دعما هذا الأسبوع من بعض الاعتدال في توقعات السوق من سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي النقدية للعام المقبل، والأهم من ذلك ضعف الدولار الأمريكي“.

وسلط محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي في الثالث والرابع من مايو، والذي صدر يوم الأربعاء، الضوء على أن معظم المشاركين يفضلون رفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماعات يونيو ويوليو، كما توقعت السوق.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة وعائدات السندات الأمريكية إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وانخفض مؤشر الدولار متجها لتسجيل ثاني تراجع أسبوعي على التوالي، مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 21.95 دولار للأوقية. وصعدت حوالي 1.5% هذا الأسبوع.

واستقر البلاتين تقريبا عند 950.28 دولار. وزاد البلاديوم 0.1% إلى 2015.96 دولار، ويتحرك نحو تحقيق مكسب أسبوعي نحو 3%، وهو الأعلى منذ أوائل أبريل.

وارتفعت أسعار الذهب يوم الإثنين، لأعلى مستوى في أكثر من أسبوع مستفيدة من تراجع الدولار، على الرغم من أن ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية حد من مكاسب المعدن الأصفر المقوم بالدولار.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1856.41 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0814 بتوقيت جرينتش. بعد أن وصلت الأسعار لأعلى مستوى منذ 12 مايو مسجلة 1858.21 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 % إلى 1855.60 دولار للأوقية.

الغذاء العالمي: ارتفاع أسعار المواد الغذائية يدفع بالفقراء إلى حافة الجوع

أعرب برنامج الغذاء العالمي، عن قلقه إزاء ارتفاع أسعار المواد الغذائية، معتبرا أن ارتفاع الأسعار يدفع بالفقراء إلى حافة الجوع.

وقال تومسون فيرى المتحدث باسم البرنامج - في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إن التحديات الخاصة بارتفاع الأسعار قد تفاقمت الآن بسبب آثار الأزمة الأوكرانية، لافتا إلى أن تكلفة سلة الغذاء قد ارتفعت على مدى الأشهر الثلاثة الماضية بنسبة 18% وسجلت أعلى زيادة في جنوب أفريقيا، مرجحا أن يتفاقم الوضع أكثر إذا ظل سعر سلة الغذاء المرتفعة.

ولفت المتحدث إلى أن حوالى 50% من سكان مالاوي كانوا يعيشون بالفعل في فقر (اقل من دولارين في اليوم) قبل هذه الزيادات في الأسعار، موضحا أن البرنامج سيتأُثر كذلك إذا استمرت أسعار الغذاء العالمية في الارتفاع، إذ ستزداد تكلفة شراء الغذاء للجياع أكبر وسيزداد عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة الغذائية إضافة إلى أن الموارد المالية الحالية لن تدوم طويلا.

وقال المتحدث إن البرنامج اضطر إلى توفير 75% من حجم الحصص المقدمة حوالى 400 ألف شخص من المحتاجين للمساعدة الغذائية نتيجة الصدمات المناخية كما حصل 46 ألف لاجئ على حصة تتراوح بين 50 و75% منذ مايو 2019.

وأشار فيرى إلى أن المنظمة الدولية بحاجة إلى 3.4 مليون دولار لمواصلة تقديم المساعدة الغذائية الحيوية (في شكل نقود غير مشروطة) إلى 48 ألف لاجئ وطالب لجوء وذلك لمدة 5 شهور من أغسطس حتى ديسمبر 2022.

