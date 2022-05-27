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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تركيا: نسعى لتحسين العلاقات مع مصر والسعودية

تركيا: نسعى لتحسين
تركيا: نسعى لتحسين العلاقات مع مصر والسعودية

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن تركيا تسعى لتحسين علاقاتها مع محيطها الإقليمي، خاصة مصر والسعودية.

وقال الوزير التركي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد إن أنقرة ستتخّذ خطوات إضافية مهمة مع مصر.

وتابع "تطرقنا لموضوع فلسطين وإسرائيل، كما أعلمت نظيري بأن هناك مسارا نستمر فيه لإعادة علاقتنا مع السعودية ومصر".

وأضاف أوغلو "كانت لدينا خلافات وبعض النزاعات في الماضي، لكنها لم تخدم أيا منا، لذا كان علينا أن نصحح مقاربتنا وعلاقاتنا أولا، حتى يمكن أن نشارك ونحسن علاقاتنا بجغرافيتنا".

على جانب آخر، قال وزير الخارجية التركي إن "حرب أوكرانيا أظهرت لنا أننا بحاجة للتضامن أكثر من أي وقت مضى، خاصة في مجال الأمن الغذائي والدفاع.. نريد أن نعيد علاقاتنا مع الدول التي كان لدينا خلافات معها".

من جهته، أكد وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد أن اهتمام أبوظبي لا ينصب على العمل مع أنقرة في تركيا فقط، بل في مناطق مختلفة بالعالم.

كما شدد عبد الله بن زايد على أن تعاون الإمارات وعملها مع تركيا مهم في قطاعات ومجالات كثيرة.

وأشار إلى أنه بحث مع الجانب التركي التعاون في مجال الأمن الغذائي وتطوير العلاقات التجارية.

تركيا مصر السعودية عبد الله بن زايد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو

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