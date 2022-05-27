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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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أخبار البلد

السفير المصري بتيرانا يُشارك في ندوة حول أدب نجيب محفوظ

السفير المصري في
السفير المصري في تيرانا يُشارك في ندوة حول أدب نجيب محفوظ

شارك السفير محمد حيدر، سفير مصر في تيرانا، في الندوة التي نظمها المركز القومي للقراءة والكتب التابع لوزارة الثقافة الألبانية بالتعاون مع السفارة، والتي تناولت التعريف بأدب الأديب الكبير نجيب محفوظ، وذلك بحضور عدد من الأساتذة بكلية الآداب جامعة تيرانا، وبعض الطلبة والمثقفين، وبمشاركة Besnik Mustafaj وزير الخارجية الألباني الأسبق، الذي له بعض الإسهامات الأدبية، منها ما تُرجم للغة العربية، حيث تناولت الندوة عرضاً لأدب الكاتب الكبير ومراحل تطوره وقدرته على نقل الواقع المصري المحلي على مدار عقود طويلة للعالمية، كما شهدت أيضاً استعراضاً لهذا الانتاج الثري والذي تضمن العديد من الأبعاد الاجتماعية والسياسية والرمزية التي كانت مثار تقدير واهتمام الحضور.

أشار السفير حيدر في كلمته إلى أن الندوة تأتي كخطوة أولى في إطار سلسلة من الخطوات التي تقوم بها السفارة لتعريف النخبة الأدبية في ألبانيا بالثقافة والأدب المصري، خاصةً في ضوء ما أبداه الجانب الألباني من اهتمام، وتطلعه لتحقيق المزيد من التعاون في مجال التبادل الثقافي، وأنها ستساهم في تعزيز التعاون في مجال ترجمة ونشر الكتب المصرية لأدباء معاصرين، لتكون حاضرة في دورات مقبلة لمعرض تيرانا الدولي للكتاب.

أضاف السفير أن تيرانا بصدد استضافة الأسبوع الثقافي المصري الأول المقرر عقده خلال الفترة من 19-25 سبتمبر 2022، والذي سيشهد العديد من الفعاليات الثقافية والفنية والأدبية، ومنها على الصعيد الأدبي، استضافة بعض المفكرين والأدباء المصريين، في إطار التعريف بالأدب والثقافة المصرية، وتحقيق التواصل مع الجانب الألباني.

مصر وزارة الثقافة الخارجية نجيب محفوظ كلية الاداب الثقافة المصرية السفير محمد حيدر

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