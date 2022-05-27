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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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التعليم العالي : متوقع حضور 50 ألف مشارك لـ مؤتمر المناخ ..فيديو

الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي

قال  الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن القيادة السياسية تتابع من كثب بصفة أسبوعية مستجدات الاستعدادات لاستضافة مصر الدورة 27 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

وأضاف خالد عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “خط أحمر”، عبر فضائية “الحدث اليوم"، أن استضافة مصر مؤتمر "آثار التغيرات المناخية على الاستدامة يعد حدث كبير، مشيرا إلى أن التوقعات تشير إلى حضور 50 ألف مشارك من جميع دول العالم للمؤتمر والمقرر انعقاده بمدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر القادم.

وتابع  وزير التعليم العالي والبحث العلمي،  أن المؤتمر يستهدف الوصول إلى خارطة طريق واضحة تحافظ على الاستدامة لحياة أفضل للأجيال القادمة.

وأشار خالد عبد الغفار إلى انه معنيون بقضايا التصحر والجفاف لارتباطهما بالقضية المناخية وظهور أمراض جديدة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وانتشارها مشيرًا إلى أهمية نشر الوعى المجتمعى بخصوص قضايا تغيرات المناخ".

الأمم المتحدة شرم الشيخ وزير التعليم التعليم العالي البحث العلمي

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