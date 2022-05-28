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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

صاحبة الأداء الخارق.. هينسي فينوم F5 الساحرة بقوة 1817 حصانا| صور وفيديو

صاحبة الاداء الخارق
صاحبة الاداء الخارق .. بقوة 1817 حصانا "هينسي فينوم F5"

استطاعت النسخة هينسي فينوم F5 أن تخطف انظار محبي عالم السيارات والتسارع، نسبة إلى قدراتها الهائلة على الانطلاق، إلى جانب امتلاكها لتصميم خارجي رياضي، وعدة لمسات انسيابية تمنحها افضلية الأداء مع الحركة الديناميكية للهواء.

صاحبة الاداء الخارق .. بقوة 1817 حصانا "هينسي فينوم F5" الساحرة

وبعد سنوات من تطوير النسخة هينسي فينوم F5 ظهرت السيارة من خلال مقطع فيديو نشرته قناة TOP GEAR عبر موقع YOUTUBE، حيث استعرضت من خلاله القدرات الخاصة بهذه السيارة الساحرة، والتي تتعلق بالاداء الخارق، إلى جانب الجولة الشيقة.

 

القدرات الفنية للسيارة هينسي فينوم F5

 

زودت السيارة هينسي فينوم F5 بمحرك ثماني الاسطوانات طراز V8، سعة 6600 سي سي مقترن بشاحن مزدوج، يستطيع أن ينتج قوة هائلة قدرها 1817 حصانا، و 1.193 رطل/قدم اي مايعادل 1.617 نيوتن/متر من عزم الدوران.

صاحبة الاداء الخارق .. بقوة 1817 حصانا "هينسي فينوم F5" الساحرة 

وبهذه الامكانيات الفنية القوية تتسارع السيارة هينسي فينوم F5 من نقطة السكون 0 حتى الوصول لسرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 206 ثانية فقط، بينما تصل من نفس النقطة إلى سرعة 124 ميلًا اي مايعادل 200 كم/ساعة  خلال 4.7 ثانية.

صاحبة الاداء الخارق .. بقوة 1817 حصانا "هينسي فينوم F5" الساحرة 

كما يمكن للسيارة هينسي فينوم F5 أن تستغرق مدة زمنية قدرها 15.5 ثانية فقط للانطلاق من نقطة السكون حتى الوصول إلى سرعة 250 ميلًا اي مايعادل 402 كيلومتر في الساعة، وتدل تلك الأرقام على القوة الهائلة لهذه النسخة كما يكشف هذا المقطع الكثير من التفاصيل لمحبي هذه السيارة الخارقة.

شاهد .. بقوة 1817 حصانا "هينسي فينوم F5" الساحرة 

هينسي فينوم هينسي فينوم F5 سيارة هينسي فينوم F5

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