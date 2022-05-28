اضرار استئصال الزائدة الدودية وعلاقتها بزيادة الوزن

يتخوف الكثير من الأشخاص من عملية الزائدة الدودية، ويتساءلون كيف تتم هذه العملية وما الأضرار.

كيف تتم عملية استئصال الزائدة الدودية، يتم ازالة الزائدة الدودية جراحيا”

وفقا لما نشره موقع هيلثي هناك نوعان رئيسيان لعملية الزائدة الدودية:

الجراحة المفتوحة: حيث يتم عمل شق جراحي في المنطقة اليمنى من الجانب السفلي للبطن ،و يتم استئصال و استخراج الزائدة الدودية عبره.



عملية المنظار: بدلا” من عمل شق جراحي كبير ، يتم عمل شقوق صغيرة جدا” و نفخ البطن بغاز خاص ،ثم يتم إدخال أدوات عبر هذه الشقوق لاستئصال الزائدة.



يرتبط هذا النوع من الجراحة بألم أقل وشفاء أسرع ،كما يتم إعطاء المضادات الحيوية للمريض المصاب بالتهاب الزائدة الدودية قبل وبعد الجراحة.



ماهي أضرار استئصال الزائدة الدودية؟



على الغالب لايوجد اضرار لاستئصال الزائدة الدودية ولكن قد ينتج عنها بعض التعقيدات والمضاعفات الصحية نذكر منها:

التهاب جرح العملية وتلوثه.

تكون صديد وخراج في مكان جرح العملية.

خلل في حركة الأمعاء الطبيعية.

التهاب الصفاق والغرغرينا.

الولادة المبكرة.

وفي بعض الحالات النادرة: خثرات وجلطات دموية، مشاكل في القلب، التهاب المسالك البولية، الموت، الالتهاب الرئوي.



هل تسبب عملية استئصال الزائدة الدودية زيادة الوزن وماهي مدة العملية ؟



يعتقد كثير من الناس أن استئصال الزائدة الدودية يرتبط بزيادة الوزن حيث يمكن ان يقود الى زيادة الوزن في حال حدوث تحسن في عملية الهضم.

حيث أن الزائدة الدودية تسبب اضطراب وسوء في عملية الهضم إذا كانت ملتهبة.

فيلجأ المريض للعزوف عن الطعام ، ومن الممكن أن تتحسن عملية الهضم عند استئصالها وبالتالي يؤدي ذلك إلى زيادة الوزن.

تستغرق عملية الزائدة الدودية بالحالة الطبيعية حوالي ساعة واحدة.