سبايدر.. شاهد أول عرض عالمي لسيارة مازيراتي MC20 Cielo الجديدة| صور

لأول مرة عالميًا، انطلقت سيارة مازيراتي MC20 Cielo الأولى من نوعها من طراز سبايدر، والتي دمجت بين مفردات قيادة السيارات الخارقة بالمزايا الفائقة التي تشتهر بها طراز الكوبيه وتكامل التصاميم التي تتماهى فيها الخطوط البارزة مع شكل الأفق السماوي.

مواصفات سيارة مازيراتي MC20 الجديدة

يتشابه طرازا MC20 وMC20 Cielo في جوانب عديدة، إذ يعكس كلاهما جوهر سباقات السيارات والملامح التصميميّة الجريئة والأداء الفائق للسيارات الرياضية الخارقة؛ ويتفرّد كل منهما في الوقت نفسه بمزاياه الخاصة.

وتوفر سيارة MC20 Cielo تجربة قيادة غامرة بفضل سقفها المصنوع من الزجاج الإلكتروكرومي (الزجاج الذكي)، والذي يمكن فتحه بكل سهولة في غضون 12 ثانية فقط لتتحول السيارة الرياضية إلى النمط المكشوف.

كما يمكن إبقاء السقف مغلقاً والاستمتاع بأجواء المقصورة الرائعة ضمن الوضع المعتم، أو تفعيل خاصية شفافية السقف بنقرة زر والقيادة تحت مشهد الأفق السماوي المذهل.

وتبرز روح الابتكار والريادة التي تميز سيارات مازيراتي من خلال استخدام تقنية Polymer-Dispersed Liquid Crystal المتطورة، والتي تضمن تجربة قيادة استثنائية تحت أضواء النجوم حتى مع إغلاق السقف.

كما يمكن تحويل السقف من الوضع المعتم الشفّاف في غضون ثوانٍ قليلة وخلال مختلف الظروف الجوية، فيما تضمن ميزة العزل الصوتي أعلى مستويات الراحة والهدوء داخل المقصورة.

وتنفرد نسخة الإطلاق بلون Acquamarina الاستثنائي الذي يعكس من النظرة الأولى تجربة المزايا الشاملة والرائدة التي تتميز بها السيارة ويندرج هذا اللون المطلي على ثلاث طبقات في إطار برنامج Fuoriserie لتخصيص السيارات، ليعزز مفهوم القيادة وسط المساحات المفتوحة.

ويقوم اللون على أساسٍ بلونٍ رمادي مستوحى من هوية MC20 الرياضية، ويتماهى مع لون الهيكل الأزرق الذي تتغير درجاته وفقاً لحركة السيارة، مما يمنحها مظهراً لامعاً يتفاعل مع الإضاءة ويبرز مع بريق عصري يخطف الأنظار.

وبهدف تعزيز المزج بين عناصر الأناقة والمزايا الرياضية التي تميّز طراز سبايدر، أصدرت مازيراتي نسخة الإطلاق من سيارة PrimaSerie، وهي نسخة محدودة الإصدار مزوّدة بمزايا حصرية مثل هيكل بلون Acquamarina ومقصورة داخلية باللون الجليدي مع تفاصيل ذهبية إبداعية.

وتحظى سيارة MC20 Cielo بجميع مزايا سابقتها MC20، بدءاً من عناصر التصميم البسيطة والمتقنة ووصولاً إلى خصائص الديناميكية الهوائية الاستثنائية والمحسّنة فيها والتي خضعت لاختبار شامل في نفق الرياح. وتساهم جميع اللمسات التصميمية للسيارة بتحسين تجربة القيادة ووظائف السيارة، والتي تتكامل مع أبواب تفتح إلى الأعلى لتحمل تجربة القيادة إلى آفاق جديدة من الروعة. كما يوفر تصميم هذه الأبواب مزيداً من السهولة أثناء ركوب السيارة أو النزول من كلا البابين رغم سقفها المنخفض.

وتضمن سيارة MC20 Cielo أعلى مستويات الأداء بفضل محرك Nettuno الخارق العامل بالبنزين، والمزود بست إسطوانات وشاحن توربيني مزدوج، والذي تعود براءة اختراعه لمازيراتي ويتضمن ابتكارات تكنولوجية مستمدة من سيارات الفورمولا 1، ليمنح السيارة عزماً لا مثيل له يعادل 630 حصان ومعدل إزاحة يبلغ 3,000 سم مكعب.

وتتكامل MC20 Cielo مع تشكيلة مصغرة من ألبسة علامة North Sails المصممة خصيصاً لتعزز تجربة السيارة المتكاملة وتميزها الفائق.

وتأتي هذه الخطوة لتدمج بين شغف مازيراتي بالابتكار ومواكبة احتياجات المستقبل، وبصمة علامة North Sails التي لطالما رافقت منتجاتها المستكشفين من مختلف الأجيال نحو أقصى حدود المغامرة.

لطالما استلهمت مازيراتي أسماء طرازاتها من الرياح وتستمرهذه التقاليد مع سيارة MC20 Cielo ولكن بشكل آخر؛ حيث تزخر السيارة بكثير من الابتكارات والمزايا، والتي تتكامل مع مفهوم سبايدر الجديد للسيارات الرياضية الخارقة الفريدة، لتضمن تجربة لا تُضاهى للقيادة في الهواء الطلق.

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