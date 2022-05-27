انطلاق فعاليات الدور الأول للنسخة العاشرة لبطولة الجونة الدولية للإسكواش البلاتينية 2022

شهد اليوم الأول من النسخة العاشرة لبطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2022للرجال والسيدات منافسات قوية وأداء مبهر من قبل اللاعبين.

نتائج مباريات بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2022 للرجال: بعد مبارة استمرت لأكثر من 80 دقيقة فاز اللاعب سيزار سالازار على اللاعب يحيى النوساني من مصر بعد 5 أشواط .

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 7-11 15-13 10-12 11-1 13-15 فوز اللاعب علي أبو العنين على مواطنه عمر مسعد من مصر بعد 4 أشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 12-10 15-13 9-11 11-8 فوز اللاعب جورج باركر المصنف 32 عالميا على فراز خان من إنجلترا بعد 4 أشواط.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-7 11-8 7-11 11-6 نتائج باقي مباريات الدور الاول بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2022 للسيدات: بعد غياب دام اكثر من عام فازت اللاعبة نور الطيب على موطنها فريدة محمد في مباراة استغرقت أكثر من 30 دقيقة بعد 4 أشواط.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-3 11-8 7-11 11-5 فازت اللاعبة زينة مكاوي من مصر على نيكول بونين من كندا بعد 4 اشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8 11-6 5-11 11-8 فازت اللاعبة هنا رمضان على موطنها من مصر هايا على بعد 4 أشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9 8-11 11-7 11-7.