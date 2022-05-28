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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

%3.5 نموا في أرباح الشركات الصناعية الصينية خلال الربع الأولى من 2022

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

أظهرت بيانات رسمية صينية اليوم أن الشركات الصناعية الصينية شهدت زيادة في أرباحها بنسبة 3.5 في المائة على أساس سنوي بلغت 2.66 تريليون يوان /390 مليار دولار/ خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2022.

وأوضح مكتب الإحصاء الوطني الصيني، في بيانات صادرة عنه أن شهر أبريل الماضي شهد انخفاض أرباح الشركات الصناعية بنسبة 8.5 في المائة على أساس سنوي.

 فيما حافظت صناعة التعدين على نمو سريع مع زيادة الأرباح بنسبة 1.42 مرة مقارنة بالعام الماضي في حين تراجعت أرباح الصناعة التحويلية ومنتجي وموردي الكهرباء والتدفئة والغاز والمياه بنسبة 22.4 في المائة و 26.8 في المائة على التوالي.

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و عزا كبير الإحصائيين في المكتب الوطني للإحصاء تشو هونغ انخفاض نمو الأرباح الصناعية في أبريل إلى تفشي كوفيد-19 في بعض أجزاء الصين ما أعاق إنتاج وتشغيل المؤسسات الصناعية.. موضحا أن من بين القطاعات الرئيسية تأثر قطاع تصنيع السيارات بشكل واضح ما أدى إلى انخفاض أرباح الصناعة التحويلية بنسبة 6.7 نقطة مئوية في أبريل .

كان رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ قد أكد يوم الأربعاء الماضي دعمه للشركات الصينية و حث على خطط مجدية لتنفيذ 33 إجراءً لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد، تم اقتراحها في الاجتماع التنفيذي الأخير لمجلس الدولة بنهاية مايو.

ودعا " لي " الحكومات المحلية إلى تحقيق توازن أفضل بين التنمية الاقتصادية والسيطرة على كوفيد -19 مع حماية إدارة كيانات السوق و تعزيز استئناف العمل والإنتاج.

و قال تشو إنه من خلال تدابير ضمان إمدادات الطاقة ومساعدة الشركات على التغلب على الصعوبات ودعم استمرار تفعيل الاقتصاد الحقيقي سيتم تعزيز انتعاش الاقتصاد الصناعي بشكل فعال.

الشركات الصناعية الصينية مكتب الإحصاء الوطني الصيني صناعة التعدين زيادة الأرباح نمو

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