علي الإدريسي: مصر تعاملت مع الأزمة الاقتصادية خلال جائحة كورونا بشكل سريع

قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن التجربة المصرية كانت هامة، خاصة في التعامل السريع مع الأزمات، خاصة خلال جائحة كورونا، وكان هناك تعاون بين مصر والدول العربية لمواجهة هذه الأزمة.

وأضاف الإدريسي خلال لقاء له لبرنامج “بيت للكل”، عبر فضائية “القناة الأولى المصرية”، إلى أن تجربة المشروعات القومية في مصر كانت هامة، لاستمرار عجلة الإنتاج، مما كان لها دور في دعم الإقتصاد.



وتابع أنه مع بداية ظهور كورونا كانت هناك حالة من الشبابية للمشهد ما ينتهي هذا كانت أزمة بالنسبة للمستثمرين والاستثمار المباشر دائما لفترة زمنية طويلة .