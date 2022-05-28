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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

للإهمال والتقصير.. إيقاف رئيس القسم الهندسي ومشرفين فنيين عن العمل بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، القرار رقم 7515 لسنة 2022  بوقف كل من عبد الله إبراهيم عمر، رئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية بالظواهرية التابعة لرئاسة مركز ومدينة الحسينية، وأسامة عبد السلام سليم، مشرف فني بالقسم الهندسي بالوحدة المحلية بالظواهرية التابعة لرئاسة مركز ومدينة الحسينية، عن العمل احتياطياً لمدة 3 أشهر أو لحين انتهاء التحقيق معهما، أيهما أقرب، مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف.

كما أصدر المحافظ القرار رقم 7516 لسنة 2022، بوقف صالح أحمد عجوة، مشرف فني بالوحدة المحلية بالصوة التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو حماد، عن العمل احتياطياً لمده 3 أشهر أو لحين انتهاء التحقيق معه، أيهما أقرب، مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف، وذلك للإهمال والتقصير في العمل.

 

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وأوضح المحافظ أن القرارين  جاءا بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن أعمال الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وعلى مذكرة إدارة المتابعة الميدانية، وعلى مأمورية التحقيق رقم 186 - 231 لسنة 2022 تحقيقات المحافظة.

الشرقية مدينه الحسينية المتابعة الميدانية محافظ الشرقية التحقيق القانون الفشل الكلوي الخدمة المدنية الحسينية محافظة

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