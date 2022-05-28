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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تنافس به سامسونح.. جوجل تطلق أول هواتفها القابل للطي وهذه مميزاته

هاتف جوجل القابل
هاتف جوجل القابل للطي

تعتزم شركة جوجل Google، دخول سوق الهواتف القابلة للطي، من خلال إطلاق أول هواتفها المطوية، الذي سيأتي كمنافس قويا لهواتف سامسونج وهواوي القابلة للطي.

وبحسب ما ذكره موقع "phonearena"، ترددت بعض الشائعات مؤخرا، أن شركة جوجل تخطط لإلغاء إطلاق هاتفها القابل للطي Pixel Fold أو Notepad الذي كان من المتوقع إصداره نهاية عام 2022 وتحديدا في شهر نوفمبر، خوفا من أنه قد لا يكون جيد أو لا يلبي طلبات المستخدمين، مما لا يجعله منافسا قويا أمام هواتف سامسونج الرائدة.

 

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مميزات هاتف جوجل القابل للطي

وتبعا للتسريبات الأخيرة، فمن المقرر أن تطلق جوجل أول هواتفها القابلة للطي تحت اسم Google Pixel notepad، والذي يمتاز بهيكل كبير تبلغ أبعاده 132.6× 140× 8 ملميتر، ويبلغ وزنه حوالي 275 جراما.

وتشمل مواصفات هاتف جوجل القابل للطي، شاشة مرنة من نوع LTPO AMOLED، قابلة للطي داخليا يبلغ قياسها 7.1 بوصة عند فتحها كجهاز لوحي، وبدقة عرض 1792×190 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وبينما ستأتي الشاشة الخارجية من نوع AMOLED، وبدقة عرض 988×1970 بكسل.

وسيضم هاتف Google Pixel notepad القابل للطي، كاميرا خلفية ثلاثية تأتي بعدسات بدقة 50+16+13 ميجابكسل على التوالي، بالإضافة إلى كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 32 ميجابكسل لكل منهما، وكما سيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4500 مللي أمبير تعمل ما خاصيتي الشحن السريع والشحن اللاسلكي.

وسيعمل هاتف جوجل القابل للطي، بواسطة معالج حديث يصل تردد أنويته إلى 2.8 جيجاهرتز، ومعالج رسوميات من نوع Mali-G78، وتشير بعض التسريبات السابقة إلى أنه قد يأتي مزودا بمعالج Tensor، الذي يعمل به هاتفي Pixel 6 و 6 Pro.

وكما سيأتي هاتف Google Pixel notepad، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 و12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعتي 256 و 512 جيجابايت.

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