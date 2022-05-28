روسيا تعلن السيطرة على بلدة ليمان شرق أوكرانيا

أكدت روسيا، السبت، سيطرتها على بلدة ليمان الاستراتيجية في شرق أوكرانيا والتي تعتبر معبراً إلى مدينتي سلوفيانسك وكراماتورسك الرئيسيتين.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان "عقب العمليات المشتركة لوحدات ميليشيا جمهورية دونيتسك الشعبية والقوات المسلحة الروسية، حررت بلدة ليمان تماماً من القوميين الأوكرانيين" مؤكدة إعلانا في اليوم السابق للانفصاليين الموالين لموسكو.

ويوم الجمعة، أعلن الانفصاليون الموالون لروسيا السيطرة على بلدة "ليمان" الاستراتيجية في منطقة دونباس بالشرق الأوكراني بعد قتال امتد لأيام عدة بين الطرفين.

بينما نفى مساعد وزير الدفاع الأوكراني يوري ساك، الأمر تماما، قائلا إن قواته تصدّ محاولات روسيا بالتقدم وسط قصف عنيف.

من جانبه، قال سيرهي جايداي حاكم منطقة لوجانسك إن القوات الروسية دخلت سيفيرودونتسك، أكبر مدينة تسيطر عليها أوكرانيا في منطقة دونباس الشرقية، بعد محاولة مستمرة منذ أيام لمحاصرة القوات الأوكرانية.

وأضاف "لن يتمكن الروس من السيطرة على منطقة لوجانسك في الأيام المقبلة كما توقع المحللون"، في إشارة إلى سيفيرودونتسك وليسيتشانسك الواقعة على الجانب الآخر من نهر سفريسكيدونيتس.

وتابع المسؤول الأوكراني "سيكون لدينا ما يكفي من القوة والموارد للدفاع عن أنفسنا.. ولكن من الممكن أن نتراجع حتى نتجنب تطويقنا".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي إن أوكرانيا تحمي أراضيها "بقدر ما تسمح به مواردنا الدفاعية الحالية".

وأضاف زيلينسكي "إذا اعتقد المحتلون أن ليمان وسيفيرودونيتسك سيكونان لهم، فهم مخطئون.. دونباس ستكون أوكرانية".