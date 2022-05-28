عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تعلن السيطرة على بلدة ليمان شرق أوكرانيا

روسيا تعلن السيطرة
روسيا تعلن السيطرة على بلدة ليمان شرق أوكرانيا

أكدت روسيا، السبت، سيطرتها على بلدة ليمان الاستراتيجية في شرق أوكرانيا والتي تعتبر معبراً إلى مدينتي سلوفيانسك وكراماتورسك الرئيسيتين.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان "عقب العمليات المشتركة لوحدات ميليشيا جمهورية دونيتسك الشعبية والقوات المسلحة الروسية، حررت بلدة ليمان تماماً من القوميين الأوكرانيين" مؤكدة إعلانا في اليوم السابق للانفصاليين الموالين لموسكو.

ويوم الجمعة، أعلن الانفصاليون الموالون لروسيا  السيطرة على بلدة "ليمان" الاستراتيجية في منطقة دونباس بالشرق الأوكراني بعد قتال امتد لأيام عدة بين الطرفين.

بينما نفى مساعد وزير الدفاع الأوكراني يوري ساك، الأمر تماما، قائلا إن قواته تصدّ محاولات روسيا بالتقدم وسط قصف عنيف.

من جانبه، قال سيرهي جايداي حاكم منطقة لوجانسك إن القوات الروسية دخلت سيفيرودونتسك، أكبر مدينة تسيطر عليها أوكرانيا في منطقة دونباس الشرقية، بعد محاولة مستمرة منذ أيام لمحاصرة القوات الأوكرانية.

وأضاف "لن يتمكن الروس من السيطرة على منطقة لوجانسك في الأيام المقبلة كما توقع المحللون"، في إشارة إلى سيفيرودونتسك وليسيتشانسك الواقعة على الجانب الآخر من نهر سفريسكيدونيتس.

وتابع المسؤول الأوكراني "سيكون لدينا ما يكفي من القوة والموارد للدفاع عن أنفسنا.. ولكن من الممكن أن نتراجع حتى نتجنب تطويقنا".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي إن أوكرانيا تحمي أراضيها "بقدر ما تسمح به مواردنا الدفاعية الحالية".

وأضاف زيلينسكي "إذا اعتقد المحتلون أن ليمان وسيفيرودونيتسك سيكونان لهم، فهم مخطئون.. دونباس ستكون أوكرانية".

روسيا أوكرانيا ليمان وزارة الدفاع الروسية الجيش الروسى بلدة ليمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يتراجع 10 جنيهات في ختام تعاملات اليوم السبت

أسرار القطعة 39.. القصة الكاملة لمقتل 5 من أسرة واحدة في مذبحة الريف الأوروبي

خطوة مفاجئة.. ليفربول يرد على قنبلة ماني وغموض صلاح بقرار جديد

وزيرة الهجرة : واجباتي كوزيرة لا تتعارض مع كوني أما تواجه بشجاعة محنة ابنها

معاش حتى 30 ألف جنيه|ما تريد معرفته عن صندوق التكافل التكميلي للمحامين

قفزة طفيفة .. أسعار الذهب في تعاملات اليوم السبت 28-5-2022 | فيديو

انتبه.. إذا تلقيت هذه الرسالة على واتساب لا ترد

يدير شقة لممارسة الرذيلة بالغردقة..عاطل يواجه الحبس 3 سنوات وغرامة 300 جنيه

موضوعات متعلقة

بوتين: روسيا مستعدة للمساهمة في تصدير الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود

زيلينسكي يطالب بتوضيحات من هولندا بشأن فرص أوكرانيا في الانضمام للاتحاد الأوروبي

ترشيحاتنا

عودة أبو جبل.. فيريرا يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في الدوري

الدفاع الأوكرانية: لا توجد معلومات عن هجوم روسي وشيك على كييف

السياحة والآثار: الإعلان عن كشف أثري جديد بمنطقة سقارة الإثنين

قمة جبل الجليد.. تسجيل إصابة جديدة بـ جدري القرود في إسرائيل

شكري: مصر تعتزم استثمار رئاستها لمؤتمر COP27 لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص

رصد أول إصابة بجدري القرود في أيرلندا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كوريا أول ممثلة متحولة جنسيا.. هل قُتلت حنان الطويل بالكهرباء أم انتحرت؟

مطلوب من الإنتربول.. صحيفة جرائم حمزة زوبع زومبي الإخوان

أسرار القطعة 39.. القصة الكاملة لمقتل 5 من أسرة واحدة في مذبحة الريف الأوروبي

خس وامنع التدخين الأبرز.. أهم 7 خطوات صحية لتجنب الخرف المبكر

فيديو

تهريب أثار مصرية خلال 2011.. كواليس القبض على المدير السابق لمتحف اللوفر

علاقة غير شرعية.. اعترافات مثيرة لمرتكب واقعة الريف الأوروبي

أحمد حلمى : لا التفت للنقد السلبى والتمس أعذار للناس

ظهور بوسى ووصية محمد رمضان.. أبرز لقطات حفل زفاف ابنة مدحت العدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الساحر.. يوسف إدريس

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى 25.. شهادتي حول اقتحام أمن الدولة

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

محمود دياب

شمر عن ساعديك أيها المسئول!

اﻟﻤﺰﻳﺪ