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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

وزير الرياضة يهنئ منتخب تنس الطاولة بـ6 ميداليات فى منافسات كأس إفريقيا

صدى البلد

هنأ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بعثة المنتخب المصرى لتنس الطاولة بمناسبة حصولهم على ٦ ميداليات فى منافسات الفردى (رجال/سيدات)، بواقع ميداليتين ذهبيتين، و٤ ميداليات برونزية، وذلك ضمن منافسات كأس إفريقيا لتنس الطاولة المُقامة بنيجريا فى الفترة ٢٦-٢٨ مايو الجارى.

أشاد وزير الرياضة بإنجاز لاعبة  المنتخب الوطنى "هنا جودة" بعد فوزها بكأس إفريقيا للسيدات والحصول على الميدالية الذهبية، كأصغر لاعبة تُتوج بهذا اللقب، متمنياً مستقبل مبهر للاعبة الشابة، وصناعة التاريخ فى عالم تنس الطاولة.

كما ثمن الوزير  على أداء  اللاعب عمر عصر. وتحقيقه ذهبية منافسات الرجال، وحصول "أحمد صالح" و"محمد البيلي" على ميداليتين برونزيتين فى منافسات فردى الرجال ، مهنئاً كذلك اللاعبة "دينا مشرف" لحصولها على الميدالية البرونزية  واللاعبة مريم الهضيبى  بعد حصولها على الميدالية البرونزية أيضاً بالبطولة فى منافسات فردي السيدات.

أكد الدكتور أشرف صبحى على الدعم الكامل الذى تقدمه الوزارة إلى جميع الاتحادات الرياضية، ومتابعة تنفيذ البرامج والخطط التدريبية لإعداد اللاعبين لمختلف البطولات، مشيداً بدور الاتحاد المصرى لتنس الطاولة، ومجهوداته على صعيد تطوير اللعبة، وتجهيز اللاعبين لجميع المنافسات، والنجاح الكبير الذى حققته البعثة المصرية حتى الآن فى بطولة إفريقيا.

وتضم قائمة المنتخب المصري بالبطولة الإفريقية كلاً من "عمر عصر" المصنف رقم ١٩ عالمياً، و"أحمد صالح" و"محمد البيلي"، وفي السيدات تشارك كلٌ من "مريم الهضيبي"، و"دينا مشرف"، و"هنا جودة" المصنفة الأولى عالمياً على مستوى الناشئات تحت ١٥ و١٧ عاماً.

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