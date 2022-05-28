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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مقصد رئيسي للسياح.. مالا تعرفه عن تطوير مسار العائلة المقدسة بوادي النطرون

‏مسار العائلة المقدسة
‏مسار العائلة المقدسة

شهدت محافظة البحيرة اليوم، افتتاح مسار العائلة المقدسة بمدينة وادي النطرون، بحضور الدكتور خالد العناني وزير السياحة، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، وذلك فرحة عارمة احتفالا بهذا الحدث.

وعملت الدولة على مدار السنوات الماضية على إحياء وتطوير مسار العائلة المقدسة في مصر، والذي من المتوقع له أن يكون قبلة للسياح من مختلف دول العالم خاصة السياحة الدينة لما لمسار العائلة المقدسة من أهمية ومكانة، والذي تم تطويره بطول  ٢٦ كم بنطاق طريق وادى النطرون بالبحيرة و الذى يضم عدداً من الأديرة الأثرية والتاريخية .


وتزامنا مع هذا الحدث ينشر موقع صدى البلد الإخباري 10 معلومات عن مشروع تطوير مسار العائلة المقدسة والتي بدأت قصتها من فلسطين عندما هربت السيدة مريم العذراء من فلسطين إلى مصر مع ابنها السيد المسيح و يوسف النجار من ملك اليهود "هيرودس" خوفاً منه أن يقتل إبنها "السيد المسيح"، تنقلت إلى  عدة مناطق في مصر على مدار خمس سنوات، حيث تم تدشن مشروعا سياحيا أطلقت عليه مسار العائلة المقدسة:

١ - المشروع حصل على اهتمام كبير فى أكتوبر 2017، بعد اعتبار بابا الفاتيكان المسار "رحلة حج مسيحي"، وفي مايو عام 2018 أُدرجت زيارة المسار بشكل فعلي ضمن زيارات الفاتيكان الرسمية

٢- مشروع إحياء مسار يعد مشروع قومى من النواحي السياسية والتراثية والدينية والثقافية والسياحية للدولة المصرية.

٣- المشروع تم تنفيذه بتكلفة إجمالية ٧٦ مليون جنية حتى الأن ، والتي شملت أعمال رصف وتوسعة الطريق الدائري.

٣- المشروع يعد من أكبر المسارات الدينية المقدسة في العالم ويصل طوله ٣٥٠٠ كم يقع منهم ٢٦ كم بنطاق محافظة البحيرة بمدينة وادي النطرون.

٥- المشروع إهتم بأعمال الإنارة الخاصة بالطريق  ، حيث تم تركيب ٩ محولات جهد متوسط و تركيب ١٠٨١ كشاف و٤٦٢ عمود مزدوج و١٥٧ عمود مفرد.

٦- المشروع إهتم بالمظهر الجمالى حيث تم زراعة ١٢٠٠ نخلة مثمرة بالمسار بتكلفة ٣.٦ مليون جنية.

٧- المشروع ضمن خطط التنمية المستدامة التي يرعاها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي .


٨- المشروع يعتبر مقصد سياحي من كل دول العالم وإستغلال هذا الأثر العظيم في جذب السياحة فى مصر و تنشطها .

٩- المشروع يهتم بالآثار في صورة كنائس أو أديرة أو آبار مياه ومجموعة من الأيقونات القبطية الدالة على مرور العائلة المقدسة.


١٠ - المشروع يعمل على تعظيم الموارد الإقتصادية والتنموية للمحافظة ، و  توفير فرص عمل للشباب.

افتتاح مسار العائلة المقدسة بوادي النطرون
افتتاح مسار العائلة المقدسة بوادي النطرون
افتتاح مسار العائلة المقدسة بوادي النطرون
افتتاح مسار العائلة المقدسة بوادي النطرون
افتتاح مسار العائلة المقدسة بوادي النطرون
افتتاح مسار العائلة المقدسة بوادي النطرون
افتتاح مسار العائلة المقدسة بوادي النطرون
افتتاح مسار العائلة المقدسة بوادي النطرون
افتتاح مسار العائلة المقدسة بوادي النطرون
افتتاح مسار العائلة المقدسة بوادي النطرون
افتتاح مسار العائلة المقدسة بوادي النطرون
افتتاح مسار العائلة المقدسة بوادي النطرون
افتتاح مسار العائلة المقدسة بوادي النطرون
افتتاح مسار العائلة المقدسة بوادي النطرون
افتتاح مسار العائلة المقدسة بوادي النطرون
افتتاح مسار العائلة المقدسة بوادي النطرون
افتتاح مسار العائلة المقدسة بوادي النطرون
افتتاح مسار العائلة المقدسة بوادي النطرون
افتتاح مسار العائلة المقدسة بوادي النطرون
افتتاح مسار العائلة المقدسة بوادي النطرون
افتتاح مسار العائلة المقدسة بوادي النطرون
افتتاح مسار العائلة المقدسة بوادي النطرون
البحيرة تطوير مسار العائلة المقدسة الدكتور خالد العناني وزير السياحة العائلة المقدسة السيدة مريم العذراء

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