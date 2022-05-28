خبير: رفع الأسعار طريقة لاستقرار التضخم في المستويات الآمنة

قال الدكتور محمد كيلاني الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء، أن البنوك المركزية في منطقة الشرق الأوسط أعلنت عن رفع الفائدة خوفا من هروب الاستثمارات في أدوات الدين الحكومي والسندات.

وأضاف "كيلاني" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن رفع الأسعار يعتبر مؤشر تبعي لرفع الفائدة، كما أن تحريك الدولار نتيجة مباشرة لزيادة الطلب عليه.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن ارتفاع الأسعار ليس مشكلة في حد ذاته، لأنه يهدف للحفاظ علي مؤشر الطلب توازنا مع مؤشر المعروض في المجتمع.

و لفت عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء، إلى أن رفع الأسعار علي الرغم من أنه شيء غير مقبول من جانب المواطن، لكنه يعد عامل مباشر للضغط علي الأفراد لترشيد الإنفاق والاستهلاك حتي يستقر التضخم إلى المستويات الآمنة له .