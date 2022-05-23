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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ استثمار: رفع سعر الفائدة يهدف للسيطرة على التضخم الاقتصادي.. فيديو

هشام ابراهيم
هشام ابراهيم

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة القاهرة، إن رفع سعر الفائدة 2% جاء لمواجهة التحديات الراهنة.
 

وأضاف "إبراهيم "، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "رفع سعر الفائدة يهدف للسيطرة على التضخم الاقتصادي"، لافتا: "البنك المركزي لم يتوانى في التعامل مع التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري".

 

وأشار: "البنك المركزي المصري يتابع الوضع الاقتصادي محليا وعالميا، فضلا عن متابعة حركة العملات على المستوى الدولي"، مؤكدا: "البنك المركزي لا يتواني في اتخاذ القرارات لصالح الاقتصاد المصري".

 

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