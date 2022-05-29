إحترسي من أسباب نقص الصوديوم

تعتبر المعادن من المكونات الأساسية للكائنات الحية وبشكل خاص الإنسان، فهي تدخل في تركيب كافة أجهزة الجسم، كما تساهم المعادن بالتنسيق بين أجهزة الجسم المختلفة وتساعدها بالقيام بوظائفها بالشكل الصحيح، كما أظهرت الأبحاث الطبية أن هناك معادن ذات أهمية أكبر من غيرها وذلك بالنظر للدور الذي تقدمه .

ففى إطار هذا كشف موقع هيلثي عن أسباب نقص الصوديوم.

ما ذا يعني نقص الصوديوم:

يعرف مرض نقص الصوديوم: بأنه اضطراب في تركيز أيون الصوديوم الموجب داخل الدم بحيث يصبح دون الحد الطبيعي.

يعتبر أيون الصوديوم الموجب من أهم الأيونات المعدنية ذات الشحنة الموجبة التي تعمل خارج جدران الخلايا.

يلعب الصوديوم دورًا شديد الأهمية داخل جسم الإنسان، فهو يحافظ على مستوى ضغط الدم عند الحدود الطبيعية.

كما يساهم في الحفاظ على المستوى النظامي للسوائل داخل الجسم.

كما يمكن أن نُعرِّف فقر الصوديوم: بأنه الاضطراب الذي يحدث في الشوارد المعدنية في الدم وذلك نتيجةً لنقص مستوى شوارد الصوديوم داخل مصل الدم.

يتراوح التركيز الطبيعي لشوارد الصوديوم داخل مصل الدم بين 135 و 145 ميلي مول / لتر، فعندما يكون التركيز أقل من 135 عنده يعتبر الشخص مصاب بفقر أيونات الصوديوم.



أسباب نقص الصوديوم:



لنقص أيونات الصوديوم داخل مصل الدم العديد من الأسباب.

يقل تركيز أيونات الصوديوم في الدم عند الإصابة بالفشل الكلوي أو فشل القلب الاحتقاني، وذلك نتيجة ارتفاع مستوى الماء في الدم.

يتسبب الخلل في إفراز الهرمون الخاص بتقليل إدرار البول في انخفاض تركيز أيونات الصوديوم في الدم.

شرب كميات كبيرة من الماء عند ممارسة الألعاب الرياضية، أو بذل مجهود عضلي ما، دون القيام بتعويض أيونات الصوديوم المفقودة.

خسارة الجسم لكميات كبيرة من أيونات الصوديوم نتيجة التعرض لأعراض مختلفة (كالإسهال أو التعرق الشديد أو الإقياء).

يعتبر تشمع الكبد من الأمراض التي تسبب للمريض نقص في تركيز أيونات الصوديوم في الدم.

يعتبر نقص أيونات الصوديوم في الدم من الأعراض الشائعة لقصور الغدة الدرقية.

من الممكن أن يكون نقصان تركيز أيونات الصوديوم في الدم هو أحد الأعراض الجانبية لبعض أنواع الأدوية، كالأدوية المدرة للبول.

من الأسباب التي تؤدي لخلل في تركيز الصوديوم و البوتاسيوم في الدم هو حدوث اضطرابات في عمل الغدة الكظرية.

يعتبر الإصابة بمرض السكري من الأمراض التي قد تؤدي إلى خلل تركيز أيونات الصوديوم في الدم.