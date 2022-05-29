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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد سقوط أسانسير بالمواطنين.. لجنة من الصحة تفحص مستشفى خاص بالغربية

مصابين
مصابين

قامت لجنة مشكلة من إدارة العلاج الحر والطب العلاجي بمديرية الصحة بالغربية، بمعاينة مستشفى خاص بمنطقة العجيزي بطنطا، وذلك عقب سقوط مصعد المستشفى بشكل مفاجئ، مما أسفر عن إصابة ٥ أشخاص بإصابات مختلفة، وتم نقلهم لمستشفى طنطا الجامعي للعلاج.

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وأفاد مصدر طبي أن الحادث وقع نتيجة الحمولة الزائدة في المصعد الذي يتحمل ٣ أفراد فقط بينما استقله ٦ أشخاص مما زاد من الحمل عليه و أثر على واير المصعد وهبط للأسفل بشكل مفاجئ مما تسبب في حدوث الإصابة.

وقامت اللجنة بمعاينة مكان الواقعة وسماع أقوال الشهود واستعانت بلجنة من الإدارة الهندسية بحي أول طنطا لإعداد تقرير عن حالة المصعد وعما إذا كان صالحاً للاستخدام من عدمه، وأخطرت اللجنة إدارة المستشفي بعدم استقبال حالات إلا بعد صدور تقرير اللجنة الهندسية وذلك لسلامة المرضي.

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وكان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من مستشفى خاص بإصابة ٥ أشخاص أعمارهم متفاوتة إثر سقوط المصعد بهم بصورة مفاجئة، وانتقلت قوة أمنية، إلى موقع البلاغ، وتم استدعاء سيارات الإسعاف لنقل المصابين.

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 كما تبين من الفحص الأولي أن حمولة المصعد كانت زائدة عن المقرر، فسقط بهم، وتم نقلهم إلى المستشفى لإسعافهم، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، لمباشرة التحقيق.

 

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