عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يشهد حفل تكريم وكيل وزارة الصحة عقب بلوغه سن المعاش

محافظ الغربية
محافظ الغربية

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم بقاعة المؤتمرات بنادي طنطا الرياضي، حفل تكريم الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بمناسبة بلوغه سن المعاش، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

تموين الغربية: توريد 146 ألف طن من القمح للشون والصوامع

ووجه محافظ الغربية التحية والتقدير والشكر للدكتور عبد الناصر لما قدمه من عمل جليل خلال فترة عمله بمديرية الصحة في الغربية، وشهد القطاع الصحي بالغربية منظومة عمل متكاملة لا سيما خلال فترة جائحة كورونا حيث استطاعت المحافظة بفضل التنسيق الجيد مع المديرية وجامعة طنطا في تخطي الأزمة وما تلاها من حملات مستمرة لتوفير لقاح كورونا للمواطنين، واختتم المحافظ كلمته قائلا " فقدت محافظة الغربية اليوم قيادة ناجحة استطاعت نيل تقدير الجميع فكان هذا الحفل المهيب ".

محافظ الغربية يتفقد امتحانات الدبلومات الفنية بطنطا

ومن جانبه وجه حميدة الشكر للمحافظ ولجميع الحضور على ما استشعره من حب وحفاوة فى حفل تكريمه، مشيداً بجهود محافظ الغربية الذي قدم كل التسهيلات طوال فترة خدمته وجعل من كل صعباً يسير، فحققت محافظة الغربية طفرة خلال العامين السابقين في القطاع الصحي، وخاصة خلال جائحة كورونا حيث عبرت المحافظة تلك الأزمة بأقل الخسائر، كما أعرب عن شكره للفريق الطبي والإداري والذي عمل معه طوال تلك الفترة إلى جانب الدعم المستمر من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

الغر: لدينا أماكن شاغرة بالجامعات الخاصة واختبار تحديد مستوى للمتقدمين.. فيديو

صفات عباد الرحمن وفضل مقام العبودية .. خصهم الله في القرآن

كما وجه النائب طلعت عبد القوي، النائب محمود الشامي، النائب أحمد حماد، النائب أحمد دراج، الدكتور بهاء توفيق نقيب الأطباء، الدكتور فتحي فايد نقيب أطباء الأسنان، الدكتور هاني دنيا نقيب الصيادلة والدكتور هشام شيحة، كلمات حب وتقدير للدكتور عبد الناصر معبرين فيهم عن مدى اعتزازهم بالعمل والتعاون معه خلال تلك الفترة.

واختتم  اللقاء بإهداء الدكتور طارق رحمي درع المحافظة للدكتور عبد الناصر حميدة تقديرا لما قدمه من جهد وتضحية طوال فترة خدمته متمنياً له دوام التوفيق في حياته المستقبلية ،كما أهدى الحاضرين الهدايا التذكارية لوكيل الوزارة.

محافظة الغربية جائحة كورونا مديرية الصحة نقيب الصيادلة لقاح كورونا الغربية مجلسي النواب والشيوخ الدكتور طارق رحمي نادي طنطا القطاع الصحي سن المعاش مؤتمرات وكيل وزارة الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأجيل مباراة ليفربول وريال مدريد بنهائي أبطال أوروبا 15 دقيقة لتأخر جماهير الريدز

ماتيب.. إصابة زوجة وشقيق نجم ليفربول بسبب الشغب خارج ملعب نهائي أوروبا

الذهب يتراجع 10 جنيهات في ختام تعاملات اليوم السبت

خطوة مفاجئة.. ليفربول يرد على قنبلة ماني وغموض صلاح بقرار جديد

لأولى و2 ثانوي.. الفرق بين امتحانات الفرصة البديلة والدور الثاني

أسرار القطعة 39.. القصة الكاملة لمقتل 5 من أسرة واحدة في مذبحة الريف الأوروبي

رابط نتيجة سنوات النقل للتعليم الأساسى بمحافظة القاهرة

انتبه.. إذا تلقيت هذه الرسالة على واتساب لا ترد

موضوعات متعلقة

محافظ الغربية يتفقد امتحانات الدبلومات الفنية بطنطا

ترشيحاتنا

دراسة تحذر: الرغبة في تناول الأطعمة السكرية والدهنية إشارة للإصابة بالخرف

علماء يتوصلون لـ عطر الملكة كليوباترا المبهر لإعادة إنتاجه

حاسة بظروف الناس .. ماكينة ATM تصرف الأموال بالضعف .. ماذا حدث؟

الحزن يُخيم على الأردن.. الملك عبدالله يُشيع والد زوجته إلى مثواه الأخير

15 دقيقة.. غياب للفرص في نهائي دوري الأبطال بين ليفربول وريال مدريد

طائرة مشجعي الأهلي تصل المغرب.. و4 رحلات أخرى خلال ساعات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كوريا أول ممثلة متحولة جنسيا.. هل قُتلت حنان الطويل بالكهرباء أم انتحرت؟

مطلوب من الإنتربول.. صحيفة جرائم حمزة زوبع زومبي الإخوان

أسرار القطعة 39.. القصة الكاملة لمقتل 5 من أسرة واحدة في مذبحة الريف الأوروبي

خس وامنع التدخين الأبرز.. أهم 7 خطوات صحية لتجنب الخرف المبكر

فيديو

برنامج 5 نجوم.. محامي مصطفى قمر يكشف تفاصيل قضية النصب على الفنان

داخل مختبراتها بنيجيريا.. روسيا تتهم أمريكا بالتورط في تفشي جدري القرود

تهريب أثار مصرية خلال 2011.. كواليس القبض على المدير السابق لمتحف اللوفر

علاقة غير شرعية.. اعترافات مثيرة لمرتكب واقعة الريف الأوروبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

المفتي في أوكسفورد

مني أحمد

الساحر.. يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى 25.. شهادتي حول اقتحام أمن الدولة

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

اﻟﻤﺰﻳﺪ