شركة SSC تعمل على إنتاج سيارة كهربائية خارقة رباعية الدفع.. صور

كشفت شركة SSC مؤخرًا عن خطط جديدة لإنتاج نموذج مبتدئ يُعرف باسم "Little Brother، وتعتبر ليست هي السيارة الجديدة الوحيدة التي تكشف عنها الشركة، حيث كشف الرئيس التنفيذي لشركة SSCجيرود شيلبي أن الشركة تعمل على اصدار كهربائي من تواتارا والذي سيتم تجهيزه بمحركات محور كهربائي مثبتة في الأمام، وهذا من شأنه أن يعطي النموذج قوة دفع رباعي بالإضافة إلى تعزيز الأداء.

قال شيلبي على الرغم من عدم وجود أي معلومات عن المواصفات "إن كهربة السيارة ستجعلها مركبة أكثر قوة وأضاف أنه سيساعد أيضًا في تحسين تسارع السيارة وديناميكياتها، على الرغم من أن السيارة الكهربائية المرتقبة تعتمد على تواتارا الأصلية، إلا أنه قد يرتدي اسمًا مختلفًا عندما يصل إلى مرحلة الإنتاج.

ستعتمد السيارة على محرك V8 مألوفًا بسعة 5.9 لترًا يولد ما يصل إلى 1750 حصانًا (1،305 كيلو واط / 1،774 حصانًا)، ومكنت مجموعة نقل الحركة القوية تواتارا مؤخرًا من الوصول إلى سرعة قصوة تبلغ 475 كلم/ساعه، لا توجد أي معلومات حول موعد وصول النموذج، ولكن التطوير جاري بالفعل.

قال شيلبي إن نموذج تواتارا سترايكر سيظهر في أغسطس القادم، وقد تم الإعلان عن النموذج في الأصل العام الماضي، إلى جانب تواتارا أجريسور، حيث تستوحي سترايكر الإلهام من الطائرات المقاتلة متعددة المهام وقد تم تجهيزها بحزمة ديناميكية هوائية شاملة تتضمن جناحًا خلفيًا نشطًا بالإضافة إلى جناح ثابت مع مثبتات رأسية.

ينضم إليهم فاصل أمامي وتنانير جانبية هوائية ومشتت بارز بفضل كل هذه التعديلات، تمت زيادة القوة الضاغطة ثلاثة أضعاف إلى ما يقرب من 1100 رطل (499 كجم) عند 160 ميلاً في الساعة (257 كم / م).

تعتبر سيارة SSC Tuatara هي أسرع سيارة إنتاج معترف بها رسميًا في العالم بسرعة 282.9 ميل في الساعة، وذلك بصفة رسمية بسبب اختلاف السرعة القصوى حيث يعتبر من الأشياء المثيرة للجدل في الوقت الحالي، من المحتمل أن يكون Tuatara نفسه أسرع بكثي ، ويمكن أن يرتفع أكثر إذا انضمت نسخة كهربائية بنظام دفع رباعي.