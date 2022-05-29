عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شركة SSC تعمل على إنتاج سيارة كهربائية خارقة رباعية الدفع.. صور

صدى البلد

كشفت شركة SSC مؤخرًا عن خطط جديدة لإنتاج نموذج مبتدئ يُعرف باسم "Little Brother، وتعتبر ليست هي السيارة الجديدة الوحيدة التي تكشف عنها الشركة، حيث كشف الرئيس التنفيذي لشركة SSCجيرود شيلبي أن الشركة تعمل على اصدار  كهربائي من تواتارا والذي سيتم تجهيزه بمحركات محور كهربائي مثبتة في الأمام، وهذا من شأنه أن يعطي النموذج قوة دفع رباعي بالإضافة إلى تعزيز الأداء.

قال شيلبي على الرغم من عدم وجود أي معلومات عن المواصفات "إن كهربة السيارة ستجعلها مركبة أكثر قوة وأضاف أنه سيساعد أيضًا في تحسين تسارع السيارة وديناميكياتها، على الرغم من أن السيارة الكهربائية المرتقبة  تعتمد على تواتارا الأصلية، إلا أنه قد يرتدي اسمًا مختلفًا عندما يصل إلى مرحلة الإنتاج. 

 

ستعتمد السيارة على محرك V8 مألوفًا بسعة 5.9 لترًا يولد ما يصل إلى 1750 حصانًا (1،305 كيلو واط / 1،774 حصانًا)، ومكنت مجموعة نقل الحركة القوية تواتارا مؤخرًا من الوصول إلى سرعة قصوة تبلغ 475 كلم/ساعه، لا توجد أي معلومات حول موعد وصول النموذج، ولكن التطوير جاري بالفعل.

قال شيلبي إن نموذج تواتارا سترايكر سيظهر  في أغسطس القادم، وقد  تم الإعلان عن النموذج في الأصل العام الماضي، إلى جانب  تواتارا أجريسور، حيث تستوحي سترايكر الإلهام من الطائرات المقاتلة متعددة المهام وقد تم تجهيزها بحزمة ديناميكية هوائية شاملة تتضمن جناحًا خلفيًا نشطًا بالإضافة إلى جناح ثابت مع مثبتات رأسية. 

 

ينضم إليهم فاصل أمامي وتنانير جانبية هوائية ومشتت بارز بفضل كل هذه التعديلات، تمت زيادة القوة الضاغطة ثلاثة أضعاف إلى ما يقرب من 1100 رطل (499 كجم) عند 160 ميلاً في الساعة (257 كم / م).

 

تعتبر سيارة SSC Tuatara هي أسرع سيارة إنتاج معترف بها رسميًا في العالم بسرعة 282.9 ميل في الساعة، وذلك بصفة رسمية بسبب اختلاف السرعة القصوى حيث يعتبر من الأشياء المثيرة للجدل في الوقت الحالي، من المحتمل أن يكون Tuatara نفسه أسرع بكثي ، ويمكن أن يرتفع أكثر إذا انضمت نسخة كهربائية بنظام دفع رباعي.

Little Brother SSC تواتارا تواتارا سترايكر SSC Tuatara

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ربنا أكرمنا.. عمرو أديب يكشف مفاجأة عن ملء سد النهضة.. فيديو

الذهب يتراجع 10 جنيهات في ختام تعاملات اليوم السبت

خطوة مفاجئة.. ليفربول يرد على قنبلة ماني وغموض صلاح بقرار جديد

رابط نتيجة سنوات النقل للتعليم الأساسى بمحافظة القاهرة

أسرار القطعة 39.. القصة الكاملة لمقتل 5 من أسرة واحدة في مذبحة الريف الأوروبي

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني في سوهاج

الكل مذبوح.. أول تعليق من نجل ضحية مذبحة الريف الأوروبي .. فيديو

انتبه.. إذا تلقيت هذه الرسالة على واتساب لا ترد

موضوعات متعلقة

فورد تتعرض لخسارة بقيمة 3.1 مليار دولار بسبب تقص أشباه الموصلات

بنتلي تحتفل بمرور 70 عاماً على طرح الجيل الأول من كونتيننتال.. صور

أستون مارتن فالكيري سوبر نوفا تتألق على حلبة السباق.. صور

استون مارتن تستعرض سيارة بولدوج التاريخية في حفل إيطالي.. فيديو

التصميم التخيلي الجديد لسيارة هوندا سي آر في 2023.. شاهد

BMW تحتفل بمرور 50 عامًا على إنتاج سيارات M بمتحف خاص.. صور

فولكس فاجن تكشف عن تافيندور SUV الأقوى في الصين.. صور

بيكاسو للسيارات تعد بإنتاج سيارة PS-01 الخارقة الشهر المقبل.. صور

ترشيحاتنا

تاريخ مواجهات الأهلي والوداد المغربي قبل موقعة نهائي أبطال إفريقيا

امتحانات الدبلومات الفنية 2022| عمليات التعليم تتابع وصول صناديق الأسئلة إلى اللجان

بحضور وزير المالية.. خطة البرلمان تناقش اليوم الخطوط العريضة للموازنة العامة للدولة

أرمينيا ترسل أول قمر صناعي في تاريخها إلى الفضاء

سعر الذهب اليوم الأحد 29-5-2022

رغم خسارة ليفربول دوري الابطال.. صلاح يحقق رقما نادرا في أوروبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلال مكالمة فيديو.. شاب يفاجئ والديه بالقفز من طائرة في أيرلندا|شاهد

حادثة غامضة.. إصابة 120 طفلا ومدرسا بسرطان الدماغ في مدرسة أمريكية

قريبا.. أمطار من النيازك تضرب الولايات المتحدة الأمريكية|صور

القائمة الكاملة لجوائز النسخة 75 من مهرجان كان السينمائي الدولي

فيديو

فينيسوس يسجل الهدف الأول لـ ريال مدريد أمام ليفربول .. شاهد

شاهد .. هتافات مدوية لجماهير الأهلى بعد الوصول للمغرب لحضور نهائى أفريقيا

مستريحة الإسماعيلية.. توحيدة أوهمت ضحاياها بتوظيف أموالهم في العقارات واستولت عليها

حكاية علياء وفريدة .. أنقذوا الطفلتين من الضمور العضلي الشوكي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

صباحك يابلد

إلهام أبو الفتح

المفتي في أوكسفورد

مني أحمد

الساحر.. يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى 25.. شهادتي حول اقتحام أمن الدولة

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

اﻟﻤﺰﻳﺪ