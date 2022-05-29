مركز قوة الكنيسة.. الكاردينال سودانو يد الفاتيكان التي غيبتها كورونا

بعد رحيله عن 94 عاما

غيب الموت الكاردينال أنجيلو سودانو، أمس الجمعة، عن 94 عاما في روما، بعد تدهور حالته الصحية، إذ نُقل إلى المستشفى بسبب إصابته بالالتهاب الرئوي في وقت سابق من الشهر، بعد أن ثبتت إصابته بعدوى كوفيد- 19.

الكاردينال أنجيلو سودانو، كان وزيرا لخارجية الفاتيكان في عهد اثنين من الباباوات، وكان رجلا مثيرا للجدل في الفاتيكان منذ أكثر من ربع قرن، ومتهم بالتستر على واحد من أكثر المعتدين جنسيا في الكنيسة الكاثوليكية.

مركز قوة سلطة الفاتيكان

وقالت وكالة الأنباء إن الكاردينال نُقل إلى المستشفى، وفي برقية أرسلها إلى أخت الكاردينال، أمس السبت، أعرب البابا فرنسيس عن تعازيه، وقال: "أتذكر عمله الدؤوب إلى جانب العديد من أسلافي، الذين عهدوا إليه بمسئوليات مهمة في دبلوماسية الفاتيكان وصولا لمكتب وزير الخارجية".

كان سودانو حاضرا للفاتيكان منذ فترة طويلة، حيث خدم اثنين من الباباوات كوزير للخارجية وظل مؤثرًا حتى في التقاعد، لكنه واجه انتقادات شديدة خلال أزمة الاعتداء الجنسي على الكنيسة.

في عام 2005، خلال اجتماع مع وزيرة الخارجية الأمريكية آنذاك “كوندوليزا رايس”، ورد أنه طلب منها التدخل في دعوى قضائية تتعلق بالاعتداء الجنسي في ولاية كنتاكي، والتي ذكرت الفاتيكان كمتهم.

وقالت صحيفة "ناشيونال كاثوليك ريبورتر" في ذلك الوقت إنها رفضت، وتعرض كثيرا للضغط خلال السنوات التي تلت ذلك للتقليل من أهمية قضية الاعتداء الجنسي أو منع التحقيقات في الفضيحة.

ويرصد “صدى البلد” أبرز المعلومات عنه بعد رحيله:

هو أنجيلو رافاييل سودانو، ولد في 23 نوفمبر 1927، وهو أحد الأساقفة الإيطاليين للكنيسة الكاثوليكية، وكان عميدًا لكلية الكرادلة منذ عام 2005 إلى عام 2019، ووزير خارجية الكاردينال منذ عام 1991 إلى 2006 ؛ كان سودانو أول شخص منذ عام 1828 يعمل في نفس الوقت كعميد ووزير للخارجية.

علم اللاهوت

عن حياته الشخصية، ولد سودانو بترتيب الثاني بين 6 ابناء، وكان والده (1901-1991) نائبًا للديمقراطيين المسيحيين في البرلمان الإيطالي لثلاث فترات من عام 1948 حتى عام 1963، وبعد دراسة الفلسفة واللاهوت في مدرسة آستي، أصبح سودانو كاهنًا على يد الأسقف أومبرتو روسي في 23 سبتمبر 1950.

درس سودانو في روما بالجامعة البابوية الجريجورية، حيث حصل على الدكتوراه في اللاهوت، وفي جامعة لاتيران البابوية، كذلك حصل على الدكتوراه في القانون الكنسي، وللالتحاق بمهنة دبلوماسية، التحق بالأكاديمية البابوية للكنسية في عام 1959، وعند انضمامه إلى السلك الدبلوماسي للكرسي الباباوي، شغل منصب سكرتير السفراء في أمريكا اللاتينية.

وفي عام 1968 تم تعيينه في مجلس الشئون العامة للكنيسة في الفاتيكان، وفي 30 نوفمبر 1977، تم تعيين سودانو، الذي تحدث الإنجليزية والألمانية والإسبانية والفرنسية والإيطالية، رئيس أساقفة وسفيرًا في تشيلي، وهي إحدى الدول التي عمل فيها سكرتيرا.

قضية الاعتداء الجنسي

القضية المثيرة للجدل ترجع إلى ما قبل 18 عاما، إذ صرح وزير الخارجية الأيرلندي السابق ديرموت أهيرن، بأنه في عام 2004 ، ضغط عليه سودانو من أجل تعويض الكنيسة الكاثوليكية ضد الإجراءات القانونية للحصول على تعويض من قبل رجال دين ناجين من الاعتداء الجنسي على الأطفال في أيرلندا، وهو ما رفضه أهيرن.

كتب جيسون بيري أن سودانو، بصفته وزير خارجية يوحنا بولس الثاني، ضغط على الكاردينال جوزيف راتزينجر، في قضيتين سيئتي السمعة، قضية هانز هيرمان جروير، وقضية مارسيال ماسيل، لوقف التحقيقات في الانتهاكات.