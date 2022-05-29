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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ناقد رياضي: كارلو أنشيلوتي كلمة السر فى فوز ريال مدريد بدوري الأبطال

ريال مدريد
ريال مدريد

قال الكاتب الصحفى محسن لملوم ، إن فريق ريال مدريد يستحق بجدارة حصده لقب دورى أبطال أوروبا وتحقيق فوز بهدف نظيف ضد نطيره ليفربول فى المباراة التى جمعت بينهما أمس السبت لافتا إلى أن ريال مدريد استيقظ مبكرا من بعد دورى المجموعات بعد إقصائه 3 منتخبات كبرى وأقوى الأندية فى أوروبا وهم باريس سان جيرمان ، تشيلسى ، مانشستر سيتى .


ونفى  " لملوم "   خلال استضافته مع الإعلامي محمد جاد ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد والذى يرأس تحريره  الكاتب الصحفي أحمد حمدي   ، ما تداوله البعض بأن فوز ريال مدريد  كان ب " الحظ  " ولكنه امتلك مهارات فنية تكتيكية بقيادة المدرب المحنك المخضرم كارلو أنشيلوتى والذى نجح فى الوصول لنهائى دورى أوروبا 5 مرات وهو كلمة السر فى أداء ريال مدريد  لإيمانه الشديد بقدرات لاعبيه وحصدهم اللقب  .


وكان قد توج ريال مدريد الإسباني بطلًا لدوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة عشر في تاريخه، وذلك بفوزه على ليفربول الإنجليزي بهدف دون مقابل، في نهائي البطولة  الذي أُقيم أمس السبت  على ستاد دو فرانس بالعاصمة الفرنسية باريس.

محسن لملوم صباح البلد منتخب مانشستر سيتي باريس سان جيرمان دوري ابطال أوروبا

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