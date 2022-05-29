إزالة 12 حالة تعد بإجمالي مساحة 3691 متر مربع بنطاق 7 مراكز بالبحيرة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة باستمرار و تكثيف حملات إزالة كافة التعديات ومنع اى تعدى جديد نهائيا وإزالة فورية فى المهد مع مصادرة كافة المعدات المستخدمة فى المخالفة والمواد المستخدمة فى البناء وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية، وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات فورية للقضاء على تلك الظاهرة والتي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.



حيث شهدت مدن ومراكز المحافظة عددا من الحملات لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة 12 حالة تعد بنطاق 7 مراكز بإجمالي مساحة بلغت3691 م٢ عبارة عن إزالة:

- حالتي تعدي بمساحة 2800 م٢ برشيد.

- 3 حالات تعدي بمساحة 300 م٢ بدمنهور.

- حالتي تعدي بمساحة 270 م٢ بالدلنجات.

- حالة تعدي بمساحة 117 م٢ بأبو حمص.

- حالتي تعدي بمساحة 94 م٢ بكفر الدوار.

- حالة تعدي بمساحة 60 م٢ بكوم حماده.

- حالة تعدي بمساحة 50 م٢ بأبو المطامير