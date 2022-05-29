عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية يتفقد أعمال تصحيح أوراق طلاب الشهادة الإعدادية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أعمال تصحيح أوراق طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية في مادتي اللغة الإنجليزية والعربية، وذلك بمقر مدرستي الشهيد محمد كمال عابدين الإبتدائية والناصرية الإعدادية المشتركة التابعين لإدارة شرق الزقازيق التعليمية.

 

طالب المحافظ المعلمين بالتأني في التصحيح ليحصل كل طالب على حقه مع مراعاة الدقة الشديدة في عملية المراجعة ورصد الدرجات والإلتزام بالسرية التامة حرصاً على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب ، متمنياً للجميع التوفيق وإنهاء أعمالهم لإعلان النتيجة النهائية وتهنئة الطلاب المتفوقين من أبناء المحافظة.

 

رافق المحافظ اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية و أحمد عبد العظيم مدير إدارة شرق الزقازيق التعليمية.

 

تعليم الشرقية تستعد لانطلاق امتحانات الدبلومات الفنية

يذكر أن إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا إمتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام بلغ 136 ألف و 982 طالب وطالبة مقسمين إلى 134 ألف و750 طالب وطالبه بالشهادة الإعدادية العامة و2157 طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية المهنية و55 طالب وطالبه بالشهادة الإعدادية للأمل و 11 طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين و 9 طلاب بلجنة مستشفي 57357 وذلك أمام 769 لجنة على مستوي 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

الشرقية الدبلومات الفنية التعليم امتحانات الشهادة الإعدادية الزقازيق محافظ الشرقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم الآن

ربنا أكرمنا.. عمرو أديب يكشف مفاجأة عن ملء سد النهضة.. فيديو

حمل وعودة وزواج.. تصريحات نارية من شيرين عن علاقتها بـ حسام حبيب

سعر الذهب اليوم الأحد 29-5-2022

بعد فوز الزمالك على الإسماعيلي.. ميدو يوجه طلبا خاصا لـ مرتضى منصور|فيديو

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني في سوهاج

الكل مذبوح.. أول تعليق من نجل ضحية مذبحة الريف الأوروبي .. فيديو

لأولى و2 ثانوي.. الفرق بين امتحانات الفرصة البديلة والدور الثاني

ترشيحاتنا

شكري: مصر مستمرةفي دعمها الراسخ ‎للقضية الفلسطينية

تحمل خطورة كبيرة.. وزير التموين: لا يمكن وضع تسعيرة جبرية للسلع

قرقاش: اتفاقية الشراكة مع الأردن ومصر تجسيد حقيقي لإيماننا بالعمل العربي المشترك

حلوى الجبس.. شاهد أغرب وأشهر بودينج في اليابان

مسحة طبية للاعبي الأهلي استعدادًا لمباراة الوداد

فوزي لقج.. الأهلي يرفض زيارة رئيس اتحاد الكرة المغربي لمعسكر الفريق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات المسلحة: مقتل 10 عناصر إرهابية شديدة الخطورة بشمال سيناء

كارثة.. عرض مواد إباحية داخل مطار شهير في البرازيل

بدون أسلاك.. لاصقة جديدة لتنظيم ضربات القلب بسهولة

شاهد.. شبيه «أميتاب باتشان» يثير حيرة العالم |فيديو

فيديو

القوات المسلحة: مقتل 10 عناصر إرهابية شديدة الخطورة بشمال سيناء

متجوزاه في السر وحامل.. شيرين ترد على خبر عودتها لحسام حبيب| فيديوجراف

تأليف تركي آل الشيخ.. الأكشن والتشويق يسيطران على البرومو الرسمي لمسلسل الثمانية

أبويا وأناحرة فيه .. كاندي القيسي تنشر صورتها مع والدها المتوفى .. ما القصة ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أناقة الجلباب الصعيدي

محمد شعبان

ذهب في قرى مصر

كريمة أبو العينين

صباحك يابلد

إلهام أبو الفتح

المفتي في أوكسفورد

مني أحمد

الساحر.. يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى 25.. شهادتي حول اقتحام أمن الدولة

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

اﻟﻤﺰﻳﺪ